Под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов — Генштаб 21 марта, 18:54 Украиснкие военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Под Авдеевкой (Донецкая область) продолжаются ожесточенные бои, а украинские бойцы уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 21 марта.

Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении.

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Российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора гражданского населения, обстреливает жилые кварталы, а также объекты критической инфраструктуры.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Существует угроза нанесения врагом ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфин, Павловка и Поповка Сумской области; Басовое, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское и Белогоровка — Луганской области, а также Торское, Спорное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако теряет наступательный потенциал. Противник не прекращает попыток захватить город, тратя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки оккупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа — успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ласточкино, Бердичи, Авдеевка, Тоненько, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности: Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов. Военнослужащим, которые согласны на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года.

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.