Оккупанты безуспешно пытались наступать на Купянском и Марьинском направлениях — Генштаб 14 мая, 19:50 Украинские военнослужащие наносят удар по оккупантам (Фото:Генштаб / Facebook)

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток противник нанес шесть ракетных ударов, в том числе по городу Харькову и поселку Золочев. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области и Волфино, Садки Сумской области, а также Александровка, Старица в Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел тщетные наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки. Нанес авиационные удары вблизи Ольшаны и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Тополи, Красное Первое, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка Луганской области, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное и Берестовая Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток противник вел тщетные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское и Ступочки. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Пивничное, Торецк, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомыс, Станислав Херсонской области.

Кроме того, совершил обстрелы около 30 населенных пунктов. Среди них — Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львово, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, за эти сутки, украинскими защитниками были уничтожены три разведывательных БПЛА, два из них — типа Орлан-10 и один — Supercam.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель.