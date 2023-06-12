Враг обороняется на юге, пытался наступать в направлении Благодатного — Генштаб 12 июня, 19:55 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали два ЗРК и три пункта управления оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 12 июня.

Российская Федерация в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

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В течение суток противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования Калибр по жилым домам в Харьковской области.

Кроме того, в общем, нанес 17 авиационных ударов и совершил около 22 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково в Харьковской области уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемые авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области.

Также под удар попали Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огирцево, Гатище, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Мелового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спирное и Веселое Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южное, Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки.

Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Временка и Благодатное Донецкой области. Осуществил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Среди них — Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобково, Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Вместе с тем, российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 оккупантов.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях Шторм-Z российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции.

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством.

В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты позволяют эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар Российской Федерации.

Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также, нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и три его артиллерийских подразделения на огневых позициях.