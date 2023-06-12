Враг обороняется на юге, пытался наступать в направлении Благодатного — Генштаб

12 июня, 19:55
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали два ЗРК и три пункта управления оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 12 июня.

Российская Федерация в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

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В течение суток противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования Калибр по жилым домам в Харьковской области.

Кроме того, в общем, нанес 17 авиационных ударов и совершил около 22 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченково в Харьковской области уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемые авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области.

Также под удар попали Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огирцево, Гатище, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Мелового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спирное и Веселое Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южное, Сухая балка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки.

Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Временка и Благодатное Донецкой области. Осуществил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Среди них — Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобково, Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Вместе с тем, российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 оккупантов.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, на временно оккупированных территориях Луганской области увеличились случаи дезертирства в штурмовых подразделениях Шторм-Z российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно покидают боевые позиции.

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, которые были обещаны оккупантам российским военным руководством.

В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты позволяют эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар Российской Федерации.

Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также, нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и три его артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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