Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины 19 августа, 08:05 Какая сейчас обстановка на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты продолжили обстрелы украинских позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения.



Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Николаевское.

В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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Ранее оперативное командование Юг сообщило, что за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 73 оккупантов и 13 единиц техники.

Кроме того, вечером 18 августа украинские военнослужащие ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

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