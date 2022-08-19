Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины
Какая сейчас обстановка на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении оккупанты продолжили обстрелы украинских позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения.
Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.
Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Николаевское.
В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Ранее оперативное командование Юг сообщило, что за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 73 оккупантов и 13 единиц техники.
Кроме того, вечером 18 августа украинские военнослужащие ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.