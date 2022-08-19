Генштаб рассказал о текущей ситуации на юге Украины

19 августа, 08:05
Какая сейчас обстановка на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

Какая сейчас обстановка на юге Украины, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты продолжили обстрелы украинских позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения.

Об этом сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

Вражеская авиация нанесла удар в районе населенного пункта Николаевское.

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В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Видео дня

Ранее оперативное командование Юг сообщило, что за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 73 оккупантов и 13 единиц техники.

Кроме того, вечером 18 августа украинские военнослужащие ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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