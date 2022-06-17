Генштаб рассказал об обстановке на юге: украинская авиация наносила удары по оккупантам в Херсонской области
Генштаб рассказал о ситуации на юге Украины (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты применяли ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районе ряда населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб.
Под огонь попали Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Князевка, Осокоровка, Лупарево и Посад-Покровское.
Украинская авиация наносила удары по скоплениям российских оккупантов в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.
Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
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