ВСУ уничтожили Су-25 оккупантов и три склада боеприпасов — Генштаб

12 января, 19:10
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские защитники «приземлили» российский штурмовик Су-25, а также уничтожили три склада боеприпасов, поразили три района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В течение 12 января враг нанес 5 ракетных ударов — все по мирным городам, как Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Также совершил 4 обстрела из РСЗО.

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При этом угроза нанесения россиянам авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.

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Оккупанты и дальше сосредоточивают основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжают наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещеевка.

  • На Авдеевском направлении захватчики ведут безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляют попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях — обороняются.
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, наступательных группировок врага не обнаружено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы противника попали районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск в Сумской области, а также Стрелечье, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.
  • На Купянском направлении огневого поражения потерпели районы Синковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки в Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
  • На Лиманском направлении под обстрел вражеских танков и артиллерии попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении россияне обстреливали Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении оккупанты атаковали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива в Донецкой области.
  • На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское в Запорожской области.
  • На Херсонском направлении россияне продолжают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, минометным атакам подверглись пригород и самом город Херсон.

Захватчики продолжают грабить местное население на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района, оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей, с последующей так называемой «национализацией».

Тем временем авиация Сил обороны Украины в течение 12 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

https://www.youtube.com/watch?v=_Hxj6fzSseg&ab_channel=RadioNV

Кроме того, украинские военные воины сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат Орлан-10.

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Украинские артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники врага, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и 3 склада боеприпасов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Су-25 Война России против Украины Генштаб ВСУ

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