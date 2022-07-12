Генштаб о ситуации на Донбассе: оккупанты систематически ведут огонь, применяют штурмовую и армейскую авиацию 12 июля, 08:02 Генштаб рассказал о ситуации на Донбассе (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Систематически ведут огонь по позициям вдоль линии столкновения с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

Также агрессоры применяют штурмовую и армейскую авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций, сообщил Генштаб.

На Славянском направлении активных действий враг не вел. Зафиксированы артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.

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На Бахмутском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанесли авиаудары неподалеку Берестового, Белогоровки и Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опытного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудар вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.

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