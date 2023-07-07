Есть успехи. Силы обороны успешно наступают на Запорожском направлении — Генштаб 7 июля, 19:54 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие успешно наступают на Запорожском направлении и сдерживают оккупантов на Донбассе. Также им удалось уничтожить вражеский пункт управления.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 7 июля.

Сегодня ночью российские оккупационные войска атаковали территорию Украины иранскими ударными дронами типа Shahed.

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Подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных сил ВС Украины 12 из 18 ударных БпЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также нанес 42 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Ольшаной Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Поповка Черниговской области; Краснополье Сумской области и Окоп, Нескучное, Волчанск, Бударки и Рубленое в Харьковской области.

На Купянском направлении противник пытался наступать в районах Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе северо-западнее Берестового Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного в Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Александро-Шультино, Белая Гора, Северное.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Марково, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, осуществил безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Невельского Донецкой области.

В то же время, противник провел артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Керамик, Желанное, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Благодатного Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Большой Новоселки.

Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива и Северное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Запорожской области; Львове, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях.

Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 20 российских военных отказались выполнять боевые задачи на передовых позициях. После этого они взяты под стражу и перемещены в здание Розовского районного суда.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 — по зенитно-ракетным комплексам и 1 — по пункту управления врага. Также нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы противника.