Время переменной облачности. Синоптик рассказала, что такое малоградиентное поле и чем оно грозит Украине на этой неделе 22 мая, 10:02 Неделя переменной облачности (Фото:vvvita / depositphotos)

В течение текущей недели на всей территории страны переменная облачность будет довлеть над солнцем.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, предоставила прогноз на неделю, рассказала, что такое малоградиентное поле и как оно влияет на общую синоптическую ситуацию.

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По словам синоптика, ситуацию в течение следующей недели наиболее точно можно описать как переменную облачность. В западных областях — малооблачно, небольшая облачность.

«В ближайшее время погода в разных регионах будет отличаться, то есть стабильной однообразной картины по всей стране в течение следующей недели мы не ожидаем. Она будет достаточно неустойчивой. Особенно это будет ощущаться в левобережной части страны. Потому что если вот на этой неделе дожди были преимущественно по западным областям, а левобережье и центр были преимущественно без осадков, то на следующей неделе наоборот. В западных областях будет преимущественно без осадков, больше солнечных прояснений, а по левобережью — восток, юг, а также частично центральные и северные области — будут кратковременные дожди, местами грозы, особенно в дневные часы.

Это за счет того, что атмосфера будет неустойчивой, начиная с середины следующей недели. Если говорить синоптическим языком, это будет малоградиентное поле, то есть это когда нет ярко выраженного какого-то фронта, но наблюдается такая неустойчивость атмосферы, может быть развитие конвективных явлений — это прежде всего конвективные облака, такие кучевые, которые иногда будут достигать таких размеров, что будут обусловливать осадки.

Будут преобладать кратковременные теплые дожди. Отдельные грозы, местами с ливнями. И это уже осадки летнего характера, то есть локальные, ведь в теплый период часто так бывает, что дождь может идти в одной части города, а в другой — нет, быстро проходит и снова солнышко. Вот такие кратковременные дожди будут выпадать — преимущественно левобережная часть Украины, юг, восток, также центр и северные области. Меньше осадков будет на западе, там более устойчивая атмосфера будет преобладать, и погода будет спокойнее".