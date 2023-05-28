Последний день весны. Какой погодой завершится сезон и где будет самая высокая температура воздуха +27 градусов

28 мая, 06:27
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Последний день весны, впереди лето (Фото:ridofranz / depositphotos)

Последний день весны, впереди лето (Фото:ridofranz / depositphotos)

В завершающий день весеннего сезона Украина не обойдется без дождей, правда не на всей территории.

Благодаря теплой воздушной массе, которая зашла в Украину во второй половине мая, несмотря на непогоду с осадками, 31 мая по всей стране будет тепло. Самая высокая дневная температура в этот день +27 градусов, самая низкая +21 градус. Самая высокая ночная +17 градусов, самая низкая +9 градусов. По предварительному прогнозу синоптиков, 31 мая, больше или меньше, будет дождливо почти во всех областях Украины — локальные дожди, кроме Волыни и Ровенской области. На Западе страны будет холоднее, чем в других областях.

Видео дня

В Киеве 31 мая переменная облачность, осадки не ожидаются. Дневная температура воздуха +21 градус, ночная +15 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове 31 мая переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +26 градусов, ночная +15 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре 31 мая переменная облачность, осадки не ожидаются. Дневная температура воздуха +27 градусов, ночная +16 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе 31 мая переменная облачность, осадки не ожидаются. Дневная температура воздуха +27 градусов, ночная +17 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове 32 мая переменная облачность, без осадков. Дневная температура воздуха +20 градусов, ночная +9 градусов.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Синоптики Тепло Погода погода в Украине

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