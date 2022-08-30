Обстановка на юге Украины: оккупанты пошли в наступление вблизи Потемкино, но безуспешно — Генштаб 30 августа, 08:00 Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлении Потемкиного. Успеха не имели и отошли.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

Также зафиксировали обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степная Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Зеленодольск, Ольгино и Добрянка.

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Вражеская авиация нанесла удар возле Андреевки.

Неподалеку Давидова Брода, Снегиревки и Большого Артакова оккупанты задействовали БПЛА.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивается на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства. В готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования Калибр.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

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