Эффективность украинской ПВО составляет 64% - Генштаб

20 октября, 19:44
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Эффективность украинской ПВО значительно увеличилась благодаря новым поставками оружия (Фото:StaVlb/Twitter)

Эффективность украинской ПВО значительно увеличилась благодаря новым поставками оружия (Фото:StaVlb/Twitter)

Эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне — 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена», — сказал он во время брифинга.

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Также, по его словам, за последние недели эффективность украинской ПВО значительно увеличилась благодаря новым поставками оружия от западных партнеров.

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Он добавил, что россияне выпустили 154 ракеты по территории Украины с 10 октября, что в семь раз больше, чем в первой декаде месяца. Тогда, по данным Генштаба, оккупанты выпустили по территории Украины 21 ракету.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что украинская ПВО и ПРО работают благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

https://www.youtube.com/embed/9GQi9GSqW0I
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб ПВО

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