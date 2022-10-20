Эффективность украинской ПВО составляет 64% - Генштаб 20 октября, 19:44 Эффективность украинской ПВО значительно увеличилась благодаря новым поставками оружия (Фото:StaVlb/Twitter)

Эффективность системы противовоздушной обороны Украины составляет 64%, сообщил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне — 64%, а это 81 ракета со 126 примененных была уничтожена», — сказал он во время брифинга.

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Также, по его словам, за последние недели эффективность украинской ПВО значительно увеличилась благодаря новым поставками оружия от западных партнеров.

Он добавил, что россияне выпустили 154 ракеты по территории Украины с 10 октября, что в семь раз больше, чем в первой декаде месяца. Тогда, по данным Генштаба, оккупанты выпустили по территории Украины 21 ракету.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что украинская ПВО и ПРО работают благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.