ВСУ о ситуации в Соледаре: защитники города делают все, чтобы оккупанты шли к пирровой победе 10 января, 14:11 Соледар практически уничтожен войсками РФ, украинские военные продолжают держать оборону (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ обстреливали Соледар Донецкой области 86 раз, сейчас там самая сложная ситуация на восточном фронте.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По словам представителя ВСУ, украинские военные делают все, чтобы истощить российских оккупантов на этом направлении.

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«Там очень сложная сейчас ситуация, самая сложная на восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают все, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе», — добавил Череватый.

Бахмут и Соледар остаются самым горячими точками фронта.

Оккупационные войска РФ сообщили о захвата Соледара 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас «очень тяжело», но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

8 января Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Соледар практически разрушен.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте. С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.

