Россияне все еще могут использовать для нового массированного удара больше ракет, чем сегодня — Игнат 29 декабря, 22:39 Юрий Игнат (Фото:Скриншот телемарафона на Телеканале Рада/Youtube)

Войска РФ имеют достаточно самолетов-ракетоносителей, чтобы использовать для массированных ударов больше ракет, чем Россия выпустила по Украине сегодня.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он уточнил, что во время сегодняшнего ракетного удара оккупанты использовали 13 самолетов, которые способны запускать до восьми ракет.

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«Следующий ракетный удар может быть большим количеством, чем это сделали сегодня. Если там более 50 ракет было выпущено. Вопрос в том, сколько они готовы на сегодня потратить крылатых ракет. Носителей у них достаточно», — сказал Игнат.

Спикер также объяснил, что недавние взрывы на аэродроме Энгельс и других военных объектах РФ заставили страну-агрессора переместить самолет вглубь своей территории, что увеличивает время для реагирования ВСУ на возможную новою атаку.

Утром 29 декабря российские оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. ВСУ удалось ликвидировать 54 из 69 российских ракет.

Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.