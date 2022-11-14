Британская разведка сообщила, как зима повлияет на ход войны России против Украины 14 ноября, 09:32 Зима внесет коррективы как для российских, так и для украинских сил, отметили в британской разведке (Фото:Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, наступление зимы внесет коррективы как для российских, так и для украинских сил в ходе войны РФ против Украины. Изменения светового дня, температуры и погоды создадут уникальные проблемы для солдат.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что любые решения, которые примет российский Генштаб, будут частично продиктованы наступлением зимы.

Световой день сократится до менее 9 часов в день по сравнению с 15−16 часами в разгар лета. Это значит меньшее количество наступлений и более статичные линии обороны.

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Приборы ночного видения являются ценностью, что еще больше усугубляет нежелание сражаться ночью.

Средняя высокая температура снизится с +13 градусов в период с сентября по ноябрь до нуля в период с декабря по февраль. У военных без зимней одежды и укрытий, с большой долей вероятности могут пострадать от ран.

Кроме того, окно «золотого часа», в течение которого можно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое.

Зимняя погода принесет увеличение количества осадков, скорости ветра и снегопадов. Каждый из этих факторов создаст дополнительные проблемы для и без того низкого морального духа российских войск, но также создаст проблемы для техобслуживания.