Вторая жизнь. Как в модульных домиках в Киевской области живут те, чьи дома разрушили россияне — репортаж НВ 20 декабря, 16:13 Эксклюзив НВ Олеся Фабраван проживает в небольшом модульном домике в селе Мощун Киевской области (Фото:Александр Медведев / НВ)

Как живут в модульных домиках, жители Мощуна и Ирпеня, дома которых во время оккупации разрушили враги.



Уже девять месяцев проходит, когда российские оккупанты были выбиты украинской армией из села Мощун на Киевщине. Однако до сих пор в этом пригороде столицы сложно обнаружить неповрежденный дом. Развалины и одиночные стены, уцелевшие в отдельных домах, — первое, что бросается в глаза, когда попадаешь сюда.

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— Вот так мы и живем. А что делать? — говорит Олеся Фабраван, местная жительница, встречая НВ у руин своего дома.



Когда-то здесь располагался большой двухэтажный дом, в котором она проживала вместе с мужем, сыном, его девушкой и внучкой. Теперь от дома остались только стены и обугленные вещи — дом разрушил русский снаряд.



Сейчас семья живет рядом — в небольшом модульном домике, предоставленном чешскими благотворителями. Похожие имеют и другие жители Мощуна.



— Мы достроили котельную, которая не зависит от электричества. Сын сделал «самотеком» и теперь здесь тепло, — говорит жительница Мощуна, и у нее слезы выступают на глазах.



До этого времени в домике было холодно. Ведь отапливать его можно только с помощью электроэнергии. Последней же не было в дачном районе села, где проживает женщина, еще с 25 февраля. Восстановили ее лишь чуть больше недели назад.



Женщина с болью смотрит на развалины своего дома. Ведь сюда она приехала с родными из Луганска с 2014 года. С тех пор все годы семья строила дом.



— Вот моя комната с мужем была, — продолжает рассказ Олеся среди обугленных стен. — У нас там в углу стояли иконы венчальные…



— Осталось хоть что-то уцелевшее? — спрашивает НВ.



— Нет. Нету ничего.



Модульный дом Олеси Фабраван расположен на руинах ее дома в Мощуне / Фото: Александр Медведев / НВ

Но несмотря ни на что женщина признается, что благодарит Бога и за то, что имеет сейчас. Жительница Мощуна рассказывает, что многим ее односельчанам установили «вагончики», — металлические и холодные.



Фабраван же искала возможность установить более теплый дом — деревянный.



— Чтобы на год-два нам его хватило, пока отстроимся, — объясняет женщина. — Поэтому нам предложили такой.



Уже весной остатки разрушенного дома снесут бульдозером, рассказывает женщина. Однако за свой счет возвести ему замену семья не сможет.



Волонтер Лариса Лищинская рассказывает, что деревянные домики лучше держат тепло после отключения электроэнергии / Фото: Александр Медведев / НВ

Лариса Лищинская, руководитель общественной организации Общественный луч будущего, которая занимается этим Мощуном, а также соседними Горенкой, Озерами и Гостомелем, рассказывает, что люди начали возвращаться к своим разрушенным домам в мае. Происходило это на фоне того, что у них кончались деньги.



Весной организация сочла, что только в общинах, которыми она занимается, критически необходимо обеспечить модульными домиками около 600 семей. И это только семьи, где есть дети и люди с инвалидностью.



Металлические модульные домики, устанавливаемые на Киевщине христианской организацией / Фото: Александр Медведев / НВ

«Сейчас по всем этим населенным пунктам [Горенка, Мощуны, Озера, Гостомель] работают несколько благотворительных фондов, — рассказывает Лищинская. — Есть несколько организаций, есть христианская церковь, которая устанавливает модульные дома непосредственно на частных участках людей, потерявших жилье».



По словам волонтера, христианская организация пытается поставить как можно больше небольших домиков, чтобы людям, полностью потерявшим жилье, было где приютиться.



В Мощуне на Киевщине разрушены около 85% домов / Фото: Александр Медведев / НВ

Ее же организация пытается работать только с теми, кто точно остается здесь жить на зиму. По этому проекту до 24 декабря должно быть установлено еще 11 деревянных модульных домов. Их можно отапливать только с помощью электроэнергии. Однако волонтеры думают и о возможности установки «буржуек».



«Наибольшая проблема, с которой встречаются жители модульных домиков — отсутствие света, — говорит Лищинская. — У них ведь единственный источник обогрева — электроэнергия. Если сравнивать, то в деревянных конструкциях после отключения света тепло держится еще 4−5 часов. В вагончиках другая конструкция, не держащая тепло».



Модульные домики в Ирпене, предоставленные Польшей. / Фото: Александр Медведев / НВ

В доме более холодного типа — на территории санатория «Дубки» в городе Ирпень — проживает Серий Сутуловский вместе с женой и двумя детьми.



Ему уже второй раз пришлось покидать родной дом. В 2014-м он переехал из Крыма в Киев, а пять лет назад купил квартиру в Ирпене. Оттуда пришлось уехать в конце февраля после полномасштабного вторжения России.



Сегодня от квартиры Сутуловского в новостройке ничего не осталось. Во время боев попал туда снаряд. Пятиэтажка горела около недели, ведь спасатели не имели к ней доступа.



Муж вернулся в Ирпень в начале мая. Около недели ему пришлось жить в машине, пока собирал заявления и подавал документы на проживание в модульных домиках. Через некоторое время его с семьей поселили в «железный городок» — временное жилье, созданное из вагонов «Укрзализныци». Однако с наступлением холодов жителей Ирпеня переселили в модульный городок, предоставленный Польшей.



В последнем же, когда нет света, отсутствует и тепло. Находясь в здании неделю назад, когда не было электроэнергии, НВ отметил, что отметка на градуснике в комнате Сутуловского достигала всего 9.5 градусов тепла.



Серию Сутуловскому уже дважды пришлось покидать дом. Сначала – в Крыму, потом – в Ирпене. / Фото: Александр Медведев / НВ

«Мы столкнулись с тем, что у нас туалет не работает, — говорит мужчина. — Обогреватели работают, но не так, как хотелось бы. Здесь наполовину все подключено. Делали все на скорую руку. Сегодня — четвертое массовое отключение света».



Нет здесь и хорошего Интернета. Поэтому супруге Сутуловского, которая преподает онлайн, приходится тратить средства на хабы или же снимать комнату с интернетом.



Лищинская отмечает НВ, что сейчас важно помочь людям отстроиться. Однако потенциальные иностранные инвесторы пока не готовы предоставлять деньги на полноценную замену жилья. «Если полное восстановление — это только после победы, — рассказывает волонтер. — Но люди на это очень надеются».

