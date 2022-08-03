«Около 20 обстрелов в сутки». В Авдеевке люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях — глава ВГА 3 августа, 22:27 Последствия обстрела Авдеевки, 18 марта (Фото:Нацполиция)

В Авдеевке Донецкой области остается около 2,5 тысячи гражданских — это 10% от населения, которое было в городе до полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.



«Люди живут в ужасных, бесчеловечных условиях. Нет воды, газа. Электричество отсутствует около трех месяцев. Воду пытаемся подвозить, но очень сложно это делать. В сутки город обстреливают около 20 раз», — сказал Виталий Барабаш.

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Он добавил, что российские оккупанты применяет весь спектр артиллерии и авиацию.

«Несколько дней подряд враг не прекращает попыток наступления на город. Все под прикрытием артиллерии, авиации. Почти каждый день дважды в день бьет авиация. Работают со всех систем артиллерии, которые только есть в наличии. Используют Солнцепеки (тяжелая огнеметная система — ред.), ракеты Искандер. Применяют дистанционное минирование», — рассказал Виталий Барабаш.

Руководитель Авдеевской ВГА надеется, что украинским войскам удастся удержать город.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с наступлением российских войск в направлении Песков и Авдеевки (пригороды Донецка) превратилась в настоящий ад.

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