Репортаж из Ирпеня: как живет город после освобождения от оккупантов — видео НВ

6 апреля, 17:21
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За месяц боевых действий оккупанты практически уничтожили Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

За месяц боевых действий оккупанты практически уничтожили Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

28 марта городской голова Ирпеня Киевской области Александр Маркушин заявил о полном освобождении города от российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Разрушенные дома и дороги, обломки от взрывов и разбитые машины местных жителей — то, что армия рф оставила после себя в Ирпене. В результате обстрелов оккупантов в городе разрушены 50% зданий.

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Коммунальщики уже начинают ремонтные работы критической инфраструктуры, а медики — оказывать помощь пострадавшим.

«Надо наводить порядок после тех орков. Мы же люди, которые творят и лечат, а они каждый день уничтожают. К сожалению, они оставили нам много работы, но мы справимся. Руины всем плохи, кроме того, что дают возможность построить новую жизнь», — комментирует доброволец.

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Журналист НВ Дмитрий Тузов побывал в освобожденном от российских оккупантов Ирпене и показал, как живет город после оккупации:

https://www.youtube.com/embed/kJAAhVliyJY
Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Киевская область Ирпень Оккупация Война России против Украины

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