Каша из кофейных зерен. Пограничники показали, как жили оккупанты в Чернобыльской зоне 13 апреля, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Видимо, оккупанты пытались сварить кашу из кофейных зерен (Фото:Госпогранслужба)

Украинские пограничники обследовали Чернобыльскую зону после бегства оккупантов и показали, как те жили.

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Как сообщили в Госпогранслужбе, были найдены доказательства того, что оккупанты действительно рыли окопы в Рыжем лесу.

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Проживали они в заброшенных еще в 1986 году домах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.

Питались не только своими сухпайками, но и украденными продуктами.

«Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, поскольку пытались сварить кашу из кофейных зерен», — отметили пограничники.

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