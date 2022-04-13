Каша из кофейных зерен. Пограничники показали, как жили оккупанты в Чернобыльской зоне
Видимо, оккупанты пытались сварить кашу из кофейных зерен (Фото:Госпогранслужба)
Украинские пограничники обследовали Чернобыльскую зону после бегства оккупантов и показали, как те жили.
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Как сообщили в Госпогранслужбе, были найдены доказательства того, что оккупанты действительно рыли окопы в Рыжем лесу.
Проживали они в заброшенных еще в 1986 году домах и устраивали пикники на радиоактивно зараженной территории.
Питались не только своими сухпайками, но и украденными продуктами.
«Многие продукты орки вероятно впервые увидели в Украине, поскольку пытались сварить кашу из кофейных зерен», — отметили пограничники.
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