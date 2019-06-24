Большие деньги. Миллионер Евгений Черняк откровенно — о бизнесе, команде и успехе Сегодня, 16:23 1335 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Как заработать $2 млн за один день? Как быть лидером и продумывать шаги наперед? Где искать возможности? За кем будущее?

4 июля, в Киеве, НВ проведет встречу под названием Большие деньги. Спикер лекции — известный бизнесмен Евгений Черняк.

Он входит в топ-30 самых богатых украинцев. Ему 50. Создал успешный бизнес в Украине и переехал в США — покорять мировые рынки. Теперь окна его офиса смотрят на Уолл-стрит — финансовое сердце Нью-Йорка. Он автор самого популярного YouTube-канала — Big Money. И знает все о том, как заработать большие деньги.

«Кто не хочет — ищет причины. Кто хочет — ищет возможности», — главный бизнес-принцип Евгения Черняка. Сегодня Черняк — глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirit, входящего в топ-5 крупнейших мировых производителей водки, по данным международного рейтинга Drink Internationals. «Наш оборот — миллиард долларов. Я CEO и стопроцентный владелец. Досконально разбираюсь в каждом процессе, максимально погружен в „операционку“ и знаю каждый миллиметр компании», — подчеркивает он.

В рамках встречи состоится презентация книги Евгения Черняка «Принципы первых».

Автор расскажет о концентрированном опыте 100 крупнейших предпринимателей Украины.

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы с самым востребованным бизнес-спикером на постсоветском пространстве.

Модератор — Виталий Сыч, главный редактор проекта НВ,

Все подробности о программе читайте здесь.

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Место проведения: Мистецький Арсенал.