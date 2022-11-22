«УПЦ МП и в СБУ, и в МВД покрывали». Как запретить церковь, которую Путин и Песков называют «своей в Украине» — интервью с религиоведом 23 ноября, 07:47 Эксклюзив НВ CБУ проводит проверку в Киево-Печерской лавре (Фото:СБУ)

22 ноября СБУ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры проводила контрразведывательные мероприятия.

Что могут найти во время обысков, как привлечь Украинскую православную церковь Московского патриархата к ответственности или вовсе запретить, в интервью Радио НВ рассказала религиовед Людмила Филипович.

Видео дня

— Что вы ожидаете от этих обысков в Лавре? Как вы считаете, что там найдут?

— Надо было искать гораздо раньше, а сейчас, я думаю, предупредили монахов и настоятелей этих монастырей, лидеров этих организаций о том, что могут быть такие действия со стороны СБУ.

Это было инициировано тем знаменитым видео, которое сняли в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, когда там народ распевал о «Руси-матушке, ее возрождении».

Для экспертов ничего нового в этом нет, мы уже давно обращали внимание СБУ на деятельность не только Украинской православной церкви Московского патриархата. У нас достаточно много в Украине религиозных организаций, которые не прерывали свои связи со страной-агрессорой. Но это самая большая церковь и связи у нее, ясно, масштабнее и больше.

Что они могут найти? Оружие, я думаю, не найдут, потому что держать оружие на территории религиозного института — это нужно вообще уже быть без ума. Могут найти разную литературу, листовки.

Далеко не надо ходить: зайдите в любую книжную лавку тех лавр, которые принадлежат УПЦ, будете удивлены. Во-первых, там подавляющее большинство литературы на русском языке, это по форме. По содержанию это уже давным-давно империалистические томиляры об истории «русской православной церкви», отдельных святых РПЦ. Там украинского очень и очень мало.

А чего стоят, например, газетки, которые издавались на территории Украины? Имею в виду церковные, например, «Русь державная», на русском языке. И сколько мы не писали, пока не пришел этот новый глава СБУ, на это никто не обращал внимания.

А почему не обращали? Я так понимаю, что у этой церкви (давайте правду скажем) и в СБУ, и в Министерстве внутренних дел была «крыша». Были свои люди, которые покрывали, предупреждали. Так же и здесь, наверное, тоже произойдет.

— Видео, которое вы уже упомянули, где в Киево-Печерской Лавре поют о «Руси великой или святой». Как вы считаете, есть ли возможность привлечь к ответственности за подобные вещи, или мы должны как-то изменять законодательство?

— Я не очень хорошо разбираюсь в Уголовном кодексе или административном праве, но я убеждена, что у нас достаточно правовых оснований [привлекать к ответственности за] распространение листовок с антиукраинским содержанием, за печатание книг антиукраинского содержания, тем более, во время войны… Это ведь не то, что мирное время и у нас здесь плюральность мнений, подходов.

И когда молятся о [российском диктаторе Владимире] Путине, то мы понимаем, не для того, чтобы пожелать ему скорейшего завершения его жизненного пути. И даже уже мы не молимся о том, чтобы его Бог на что-то вразумил, потому что нечего там вразумлять. А ведь эти люди молятся за то, чтобы дал здоровье, силы, чтобы он «спас-таки нашу Украину от нашествия этих „нациков, фашистов, сатанистов“».

Я в этом как гражданка, не являясь юристом, вижу уголовную ответственность, основанием абсолютно может быть разжигание вражды. Думаю, прокуроры точно найдут специальные статьи закона, по которым можно было бы этих людей предать осуждению, и не только словесному.

А было бы несколько таких случаев, наверное, другие священники тоже подумали бы «а о чем я говорю в своих проповедях, что я проповедую, а какую литературу держу у себя на раскладках?».

Зачем далеко ходить? Я сейчас нахожусь в карпатском селе, далеко от Черновцов, 70 километров. Пришла к ним в церковь Святого Владимира. Знаете какая литература у них до сих пор стоит на полочке? Почти вся русскоязычная. Лишь одну книгу нашла украиноязычную — о вреде Киевского патриархата и о зловредности патриарха Филарета. Все остальное — на русском языке. Календарь 2022 года, церковный, обложка украинская, а внутри содержимое исключительно все на русском языке. Вот и спрашиваем: почему здесь распространяются российские нарративы, «русскомировские» догматы?

— Как гражданское общество отреагирует, если сейчас нам скажут, что ничего не нашли, Московский патриархат — прекрасные, давайте их любить и дальше?

— Думаю, гражданское общество поможет нашим славным органам Службы безопасности найти то, что нужно. У меня дома есть куча всяческой литературы, которую я приобрела в Киево-Печерской Лавре — и цена стоит, и откуда, и по благословению кого эта литература была издана.

Видите, какая ситуация: президент прав в том, что у нас запретить религиозную организацию можно, если поступать правовым способом, только в двух случаях. Первый: это когда она самораспускается, то есть собирается на собор и объявляет о самороспуске. Этого мы вряд ли дождемся.

Второй путь — это судебный. Можно запретить деятельность организации не просто чьим-то желанием — даже решением Верховной Рады или указом, подписанным президентом. Предстоит судебное заседание, где будут представлены все обвинения. И здесь не вообще к церкви, потому что церковь у нас — не юридическое лицо, а к конкретному приходу, к конкретному священнику, настоятелю. Соответственно, будут предъявлены обвинения, которые должны быть опровергнуты или подтверждены, потому что они точно наймут лучших адвокатов. Кстати, у этой церкви очень хорошие юристы.

И будет принято решение суда. Только на основании этого можно будет закрыть [церковь]. Другой способ, я думаю, сейчас просто невозможен.

— Спикер российского диктатора Дмитрий Песков уже заявил о том, что обыски в Киево-Печерской Лавре — это война Украины с РПЦ. Цитата: «На самом деле украинская сторона давно воюет с русской православной церковью, и я бы говорил, что это нужно рассматривать как очередное звено в цепи этих военных действий против русского православия». Мы уже видим широкомасштабную войну, тысячи, к сожалению, жертв среди украинцев, разрушенные города. Может ли включиться в эту войну УПЦ МП? Будет ли она выводить своих верующих на улицы?

— Песков оказал очень плохую услугу Украинской православной церкви, которая с 27 мая этого года, после проведенного собора, повсюду заявляет о своей обособленности и фактически автокефальности. А этим своим заявлением Песков что утвердил? Что УПЦ является Русской православной церковью в Украине.

Поэтому УПЦ может только поблагодарить этого Пескова за то, что он фактически «помог» утвердиться этой церкви в новом контексте, именно в контексте русско-украинской войны.

Надо признать правду: или вы опровергните это заявление Пескова (я бы очень хотела увидеть заявление, которое сделают руководители Украинской православной церкви), или тогда перерегистрируйте свои уставы в соответствии с тем законом, принятым Верховной Радой, когда всем предлагал переименовать свои приходы, указав юридическую подчиненность — Русская православная церковь в Украине.

Кстати, то же мнение пропагандирует и президент Путин. Он тоже говорит, что это наша церковь в Украине. Ну так давайте уж как-то быть последовательными.

Что касается революционного начала или потенции этой церкви. У них есть опыт крестным ходом походить с портретами Николая II или со своими святыми. Я не знаю, на кого эти крестные ходы действуют, разве что на самих участников, а результат — это они, утверждаются в том, что принадлежат именно российской империи? Опять-таки ситуация очень неприятная, неоднозначная.

Подождем все же реакции и митрополита Онуфрия, и тех, кто возле него, как они среагируют на это. Но видите, то, что там сегодня происходит, и в Киево-Печерской Лавре, и в Корецком монастыре — это свидетельство того, что нужно было давно сесть за стол и поговорить. Не просто улыбаться друг другу и пожать руки.

Между церковью и государством, если мы заявляем, что строим партнерские отношения, они должны быть искренними, открытыми, возможно неприятными. Определите свои претензии. Почему это делает гражданское общество?

Задайте вопрос. Почему вы не встали на чествовании героев в Верховной Раде? Почему не отпеваете погибших воинов? Почему в ваших церквях читаются проповеди, воспевающие и прославляющие патриарха Кирилла? И много таких «почему». Пусть церковь ответит.