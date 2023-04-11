Хартия стала девятой бригадой Гвардии наступления 11 апреля, 20:25 Логотип Хартии (Фото:Хартия / Telegram)

К штурмовым бригадам Гвардии наступления добавилась еще одна — девятая бригада. Ею стала харьковская Хартия.

Об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в эфире телемарафона.

«Эта бригада будет девятой в составе Гвардии наступления и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины», — сказала Павличенко.

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Набор в Хартию уже начался. Заявку в бригаду можно подать на сайте МВД или офлайн в ЦНАП.

Хартия образовалась в начале полномасштабной войны как добровольческое подразделение. Ее бойцы обороняли Харьковскую область, и одни из первых вышли на границу с РФ во время контрнаступления ВСУ. «Хартийцы» захватывали и уничтожали военную технику и пехоту противника. Вели длительную оборону участка фронта в зоне ответственности. Проводили аэроразведку и корректировку огня артиллерийских систем. Хартия — это единственное добровольческое подразделение в Бахмуте.

На вступление в штурмовые бригады Гвардии наступления в составе НГУ подали заявления более 20 тысяч добровольцев. Ранее в МВД заявили, что ее подразделения почти сформированы, набор резервистов продолжается.

Списки с бойцами Гвардии наступления засекретят, зарплата будет от 25 тысяч гривен.