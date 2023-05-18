Вызовы и возможности. Как устроить ребенка из Украины в польскую школу 18 мая, 22:05 Как устроить ребенка в польскую школу (Фото:djedzura/depositphotos)

В соответствии с законодательством, каждая семья из Украины имеет полное право устроить своих детей на обучение в польскую школу. Однако, существуют определенные препятствия, с которыми можно столкнуться на этом пути.

Как устроить ребенка в польскую школу

Первым шагом в устройстве ребенка в школу является нахождение подходящего учебного заведения и подача заявки. Рекомендуется лично посетить школу или связаться с ее представителями по телефону. Если это начальная школа в вашем районе, директор обязан принять нового ученика из Украины без лишних препятствий. В случае, если вы желаете устроить ребенка в общеобразовательную школу в другом районе, прием будет зависеть от наличия свободных мест в классе.

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После выбора школы вам нужно подать официальное заявление о приеме ребенка на обучение. Если у вас есть документы, подтверждающие уровень образования (табель, аттестат об окончании 9-го класса и т. д. ), их рекомендуется приложить к заявлению. Однако, в некоторых случаях документы не являются обязательными, и можно просто написать декларацию об уровне образования ребенка, указав детали о месте и периоде получения образования.

Язык не является препятствием

Дети и подростки из Украины имеют право на обучение в государственных образовательных учреждениях на равных началах с местными учениками. Коллектив школы делает все возможное, чтобы как можно быстрее помочь детям преодолеть языковой барьер. Образовательная программа будет структурирована таким образом, чтобы помочь украинским детям улучшить уровень владения польским языком, необходимый для обучения. Благодаря сходству между украинским и польским языками, некоторые дети уже имеют определенный уровень владения польским и могут легко адаптироваться, общаясь и оказывая помощь друг другу в решении определенных задач или вопросов. В случаях, когда ситуация становится сложной, дети и педагоги всегда могут обратиться к услугам переводчика. В будущем планируется привлечение специалистов, владеющих обоими языками, для оказания поддержки в процессе обучения и выступления посредниками между учителями и учениками.

Дополнительная поддержка для успеха

Министерство национального образования гарантирует, что дети из Украины получат дополнительную поддержку в различных аспектах. Директора школ отвечают за организацию психологической помощи, чтобы дети и подростки получали необходимую поддержку и могли легко адаптироваться к новому окружению. Также, из-за различий в учебных программах могут возникнуть неравенства в базовых знаниях между учениками в отдельных классах. Для решения этой ситуации, планируется создание подготовительных групп и классов продленного дня, которые предоставят дополнительную помощь индивидуально или группово для всех, кто нуждается в дополнительной поддержке или имеет трудности с усвоением знаний.

Выпускные экзамены

К сожалению, в этом году школьникам из Украины будет сложно сдать выпускные экзамены на получение аттестата зрелости или выпускные экзамены в 8-м классе на украинском языке. Однако, если ученики имеют уверенность в своих знаниях, всегда есть возможность попробовать сдать экзамены на польском языке. В настоящее время министерство образования Польши не имеет планов проводить выпускные экзамены на другом языке, кроме государственного. Это может поставить под вопрос будущее учеников из Украины, которые находятся в последних классах начальной школы или планируют построить свое будущее образование в Польше после окончания средней школы.