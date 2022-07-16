Планы врага. Зачем РФ брала паузу в атаках на Донбассе, чего ждать дальше и какие сценарии войны обсуждают в мире 16 июля, 07:25 Сюжет Военнослужащие ВСУ в Донецкой области, попытка захватить которую наверняка станет следующей целью России (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Международные военные аналитики отмечают, что несмотря на новую волну ракетного террора и ударов по украинским городам, Россия за последние недели снизила темп наступления на Донбассе — но, возможно, уже выходит из оперативной паузы.

НВ собрал мнения западных военных аналитиков, публицистов и влиятельных СМИ о том, как может далее развиваться война в Украине.

Оперативная пауза на фронте: зачем она России и могут ли воспользоваться ею ВСУ

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Большинство военных аналитиков, включая экспертов американского Института изучения войны (ISW) и британской разведки, полагают, что после взятия под контроль Северодонецка и Лисичанска ценой огромных потерь армия РФ вынужденно взяла паузу — хотя и без полного прекращения боевых действий. Интенсивность ракетных ударов по городам Украины лишь выросла, артиллерия врага продолжает обстреливать украинские позиции и прифронтовые населенные пункты, а Генштаб ВСУ ежедневного сообщает о новых попытках штурмовых действий оккупантов на Донбассе.



Однако темпы наступления России на востоке Украины за последнюю неделю снизились. 12 июля аналитики ISW констатировали, что российские силы пребывают «в состоянии оперативной паузы в масштабах всего театра военных действий в Украине». 14 июля Министерство обороны Великобритании сообщило, за что за последние трое суток оккупационные войска на Донбассе не добились никаких существенных продвижений и «в целом рискуют потерять наступательный импульс», который они имели после взятия Лисичанска.

14 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подтвердил, что за последнюю неделю ВСУ «не потеряли ни одного метра земли», хотя оккупанты пытались проводить локальные атаки. Он также отметил, что на Северском направлении Генштаб ВСУ действительно зафиксировал снижение активности врага в наступательных и штурмовых действиях.

Подразделения армии РФ сейчас «перегруппировываются и переформатируются», готовясь к будущему масштабного наземного наступления, считают специалисты ISW. В своей сводке за 15 июля они предположили, что первые признаки перехода к такому наступлению и выхода из оперативной паузы уже заметны подразумевая серию новых атак северо-западнее Славянска, юго-восточнее Северского, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, юго-восточнее Бахмута и юго-западнее Донецка.

Аналитики пишут, что россияне могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.



Однако предыдущее относительное затишье имело очевидные преимущества и для украинской армии, пишет CNN. Помимо собственной ротации войск, ВСУ постоянно участвуют в гонке за новыми поставками западного оружия, стремясь доставить в Украину как можно большие его объемы и успеть обучить новые экипажи обращению с западной техникой.



«Похоже, что мы в своего рода „застое“, но это очень неустойчивый баланс, и мы не знаем, в какую сторону он качнется, — сказал американскому телеканалу Макс Бергманн, директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований. — За кулисами обе стороны будут предпринимать неистовые усилия по подготовке к будущим наступлениям».

«Та сторона, которая воспользуется этим периодом более эффективно, сможет одержать верх, когда возобновятся активные боевые действия», — резюмирует CNN.

Ближайший период боев: каковы следующие цели России на Донбассе и как на это ответит Украина?

Стремясь открыть себе путь к Славянску и Краматорску, крупнейшим городам Донецкой области под контролем Украины, россияне попытаются оккупировать Северск, а затем — Бахмут, спрогнозировало 15 июля Министерство обороны Британии.

Линия Славянск-Северск-Бахмут, вероятно, станет самым горячим участком следующего масштабного наступления РФ, соглашаются с такой оценкой аналитики ISW.

Эти цели должны стать для оккупантов этапом к следующей символической цели Кремля — захвату всей Донецкой области (хотя по состоянию на 15 июля РФ пока не удалось взять под контроль даже всю Луганскую, поскольку ВСУ удерживают еще несколько населенных пунктов в регионе).

Тем временем эксперты ожидают, что с возобновлением наступления в этом районе Россия вернется к своей тактике ожесточенных и кровопролитных «зачисток» украинских городов.

«Есть два названия, которые, к сожалению, скоро станут известными» как локации ключевых сражений на следующем этапе боевых действий — это Славянск и Краматорск, считает Самир Пури, старший научный сотрудник и исследователь гибридных войн в Международном институте стратегических исследований (IISS), который работал наблюдателем за прекращением огня на Донбассе с 2014 по 2015 год. «Я подозреваю, что они станут следующими Северодонецком и Мариуполем», — отметил Пури.

Глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях 13 июля также высказывал предположение, что «как только противник сможет проводить штурмовые операции, он начнет уничтожение инфраструктуры и самого города».

Задачей Украины на этом этапе вновь станет максимально упорная оборона, прогнозируют аналитики. Силы ВСУ попытаются сделать захват упомянутых городов как можно более трудным и затяжным испытанием для россиян, убежден Бергманн. «Именно так они [ВСУ] ведут эту войну: сражаются с россиянами за каждый дюйм территории, а когда продолжение боев превращается уже в тактическую ошибку, они отступают, но не стремительно, — описывает аналитик тактику украинских защитников в районах превосходящих сил врага. — Вы отступаете, но отступаете сражаясь».

Самир Пури также убежден в способности ВСУ заставить российскую армию «медленно истекать кровью» в боях за Донецкую область, однако указывает и на то, что главным вызовом для украинских сил станет вопрос «наличия пехотных и бронетанковых формирований, достаточно свежих и хорошо оснащенных, чтобы совершить рывок вперед». Поэтому чтобы достичь подобных наступательных способностей на Донбассе, ВСУ все еще необходима «военная метаморфоза», полагает Пури.

В ее возможности убежден глава Минобороны Украины Алексей Резников, который в новом интервью ВВС допустил возможность завершения боевых действия до конца года. «Сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их [западной] помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций (против России). Это серьезный общемировой проект», — выделил Резников критически важный фактор для Украины.

По его словам, с военной точки зрения «это абсолютно реалистичный план — освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года» до конца текущего года.

На руку Украине могут сыграть ее попытки контрнаступлений в других регионах, констатируют обозреватели — в том числе в Херсонской области, где ВСУ уже вынуждают оккупантов переходить к обороне, напоминает CNN — как из-за наземных операций, так и после серии точных ударов по тыловым базам и складам.

«Россияне по-прежнему фокусируют свое основное внимание на этой небольшой территории [на Донбассе], тогда как украинцы, похоже, сосредотачиваются на продвижении вперед и создании условий для прорыва в Херсоне» — сказал CNN Джастин Бронк, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). По его словам, это «создаст действительно серьезную проблему для России». Если бы ВСУ удалось вернуть под контроль Херсонскую область, это ударило бы по логистическим путям снабжения российской армии, перерезало бы ее сухопутный мост в Крым и значительно подняло бы боевой дух украинских защитников, констатирует CNN.

Что будет дальше: долгосрочные сценарии войны

Военные аналитики, которые следили за наращиванием войск у границ Украины еще до вторжения, а затем и за ходом полномасштабной войны с самого ее начала, сейчас дают дают долгосрочные прогнозы развития боевых действий крайне осторожно и со многими оговорками.

Однако они сходятся в мнении, что именно ближайшие месяцы могут определить конечный исход этой войны.

В течение следующих нескольких недель станет ясно, «сможет ли Украина взять на себя инициативу и навязать России свои приоритеты, а не наоборот, и насколько хорошо россияне способны реагировать на неуклонное усиление украинской боеспособности», пишет в своей недавней обширной прогнозной колонке Лоуренс Фридман, заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона. «Если же украинские силы смогут создать некий импульс, ситуация может очень быстро измениться в их пользу, — констатирует он. — Могут ли победить украинцы? Да. Победят ли украинцы? Еще не ясно, но эту возможность нельзя отметать».

А Павел Барри, вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council, совместно с еще двумя коллегами-экспертами из этого же центра в марте 2022 года давал четыре долгосрочных прогноза развития войны России против Украины. Сейчас он пересмотрел их с поправками на итоги первых месяцев вторжения.

«Ранее мы писали, что войны редко развиваются по предсказанному сценарию, и эта война принимает непредсказуемые повороты. Как завершится эта война, на каких условиях и каковы будут ее долгосрочные последствия для глобального миропорядка, — все это начнет проясняться в ближайшие месяцы», — пишут Барри и его коллеги, напоминая о таких четырех сценариях:

№ 1. Чудо на Днепре: вероятность неожиданно сильного сопротивления Украины, которое вынудит Россию осуществить быстрый вывод войск. «Этот сценарий сейчас не кажется чудом, так как победа украинцев сегодня более вероятна, чем казалась в начале марта», — подчеркивает Барри.

При таком раскладе — самом оптимистичном для Украины — ВСУ удается использовать более современное вооружение, превосходство в руководстве и тактике, более высокий боевой дух войск, чтобы начать мощное контрнаступление. Далее украинские защитники оттесняют российские войска с оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также с юга Украины: отвоевывают Мариуполь и другие территории вдоль Азовского моря.

«Это момент, когда Россия и Украина достигают соглашения о прекращении войны. Украина согласна не вступать в НАТО, в то время как Россия согласна уважать границы страны до 2014 года (минус Крым, решение по которому отложено на неопределенный срок) и стремление Киева к членству в Евросоюзе. Владимир Путин, тем не менее, пытается претендовать на победу и уходит, переключая внимание на удержание своей власти», — прогнозирует возможный вариант компромисса Барри.

№ 2. Трясина: несмотря на то, что Россия оказалась не в состоянии реализовать свои первоначальные максималистские военные цели, ей удается расширить фронт на востоке и юге Украины, удержать сухопутный мост в Крым и захваченные территории Донбасса на востоке. Несмотря на то, что ВСУ обезопасили столицу и защитили суверенитет Украины, им не удается изгнать российские войска на позиции 23 февраля. Война превращается в замороженный конфликт, и ни одна из сторон не может добиться победы Россия продолжает терроризировать Киев и удаленные от фронта города ракетными ударами большой дальности, боевые действия периодически вспыхивают вдоль линии фронта.

В таком случае Путин может претендовать на «некоторое подобие победы», закрепив за собой оккупированные земли на востоке и юго-востоке Украины и сухопутный мост в Крым. При этом Москва продолжит сталкиваться с серьезным экономическим и дипломатическим Запада, тогда кака Европа снижает свою зависимость от российских энергоносителей, а большинство западных санкций остается в силе.

№ 3: Новый железный занавес: России не удается завоевать всю Украину и захватить Киев, однако она консолидирует свои завоевания на востоке и юге Украины. На границах с этими оккупированными территориями периодически вспыхивает открытый конфликт, хотя ни Киев, ни Москва не могут существенно продвинуться в наземных операциях.Здесь проходит новый железный занавес, отделяющий Россию от Запада.

Этот новый железный занавес является основным очагом геополитической, военной и других напряженностей на протяжении 2020-х годов, с нарастающими кризисами. Изгой для большинства стран Европы, Россия стремится укрепить свои немногие оставшиеся партнерские отношения, готовясь к расширенной конфронтации с НАТО и другими союзниками и партнерами США.



№ 4: Война НАТО и России: вероятность такого конфликта, хоть и маловероятная, но остается возможной. Однако по сравнению с мартом прямое вмешательство НАТО в войну в Украине менее вероятно, чем это было четыре месяца назад. Более вероятна эскалация со стороны РФ, которая бы спровоцировала прямое вмешательство НАТО (применение химического, биологического или даже тактического ядерного оружия), или же непреднамеренный удар РФ по территории члена НАТО вблизи границы с Украиной или в странах Балтии, к примеру «из-за неисправности оборудования или просчета оператора».



«В силу отчаяния или заблуждения (или того и другого) Путин может спровоцировать войну с НАТО. Он может поверить, что удастся отделаться ограниченным конфликтом (в военном смысле), используя этот шаг для укрепления своей власти внутри страны и поддерживая пропаганду, которая сейчас трубит исключительно о войне против Запада», — подчеркивает Барри.

Возможна также комбинация нескольких из этих сценариев, полагает аналитик, и называет ряд факторов, которые могут непредсказуемо повлиять на ход войны в одну или другую сторону:

какой объем и какие виды военной поддержки Запад будет продолжать поставлять Украине



как долго население стран Запада будет поддерживать выделение значительных ресурсов для Украины

объединятся ли западные союзники и партнеры в новых раундах санкций, особенно относительно отказа от российских энергоносителей

столкнется ли Путин с вызовами своей власти внутри РФ

пойдет ли Путин на «опрометчивое и в высшей степени значимое решение, такое, как применение тактического ядерного оружия или провоцирование прямой конфронтации с НАТО».

Еще два возможных сценария противопоставляет друг другу Томас Фридман, колумнист New York Times и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии. По его словам, ход войны в Украине может зависеть от того, какой план возьмет верх: «летняя» стратегия НАТО или «зимняя» стратегия Владимира Путина

Россия может рассчитывать на то, чтобы затянуть войну до зимы, когда резкий скачок цен на энергоносители ударит по европейским потребителям, что косвенно повлечет за собой спад экономики США и других стран и может «усугубить и без того серьезный продовольственный кризис», а также усилит давление Запада на Киев.

«Если средние мировые поставки нефти и газа будут более скудными, чем обычно, и, если средние цены будут выше нормы, и если отключения электроэнергии из-за ее нехватки станут повсеместными, то есть большой шанс, что европейские члены НАТО начнут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот договорился с Россией — на любых условиях — о прекращении боевых действий», — поясняет Фридман.

Именно поэтому США и НАТО могут надеяться, что до этого сценария дело не дойдет, а украинская армия благодаря активным поставкам западного оружия летом и осенью нанесет значительные поражения армии РФ в Украине. «Если все так и будет, то продвижение путинских войск может не только застопориться, но даже ослабнуть, и Путин будет вынужден согласиться на прекращение огня, большой обмен пленными, гуманитарную эвакуацию и улучшение условий для экспорта украинского продовольствия. Все это помогло бы снизить инфляцию и, как мы надеемся, уменьшило бы давление европейских союзников на Украину — чтоб договариваться с Путиным на любых условиях», — пишет Фридман.

Он признает, что Путин н подает никаких признаков о стремлении достичь мирного соглашения, «но, возможно, удастся подтолкнуть его к такому прекращению огня, которое могло бы облегчить ситуацию на энергетических и продовольственных рынках»

«Я уверен только в одном: эта война в Украине не закончится по-настоящему, пока Путин будет у власти. […] Он лично придумал, спланировал, оправдал ее и начал. Он не видит Россию великой державой без Украины. Так что, заставить Путина прекратить огонь возможно, но я сомневаюсь, что это будет более, чем временно», — резюмирует Фридман.

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