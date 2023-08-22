«Остановиться и задуматься». Британский генерал рассказал о трех вариантах завершения войны РФ против Украины 22 августа, 16:58 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Британский генерал Ричард Берронс считает, что война России против Украины может закончится по одному из трех сценариев.

В интервью BBC-Украина он подчеркнул, что политика Запада была «провальной» относительно того, что Украина после вторжения РФ в Крыму в 2014 году не получила достаточно оружия, чтобы предотвратить полномасштабную агрессию РФ.

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Однако, с февраля 2022 года, Запад начал действовать «решительно и быстро», используя свои запасы оружия и боеприпасов для украинской армии, добавил Берронс.

При этом вполне возможно, что ВСУ достигнут решающего перелома в рамках нынешнего контрнаступления, прогнозирует эксперт.

«Но даже если они до наступления зимы достигнут больших успехов на поле боя, этого не будет достаточно, чтобы прогнать Россию из Украины. То есть, нынешних мощностей достаточно, чтобы не проиграть, достаточно, чтобы не усугубить ситуацию — но недостаточно, чтобы победить», — заявил он.

Генерал также отметил «фантастическую оборону» украинских военнослужащих.

«Они удивили многих — даже в Украине. Но успехи первого этапа войны были в значительной степени обусловлены системными провалами и некомпетентностью российских вооруженных сил, которые были гораздо больше, но совсем не лучше. А сейчас мы на другом этапе, когда Украина имеет инициативу на поле боя», — добавил он.

Украинская армия продвигается вперед благодаря, частично, технике и подготовке НАТО. Но еще полгода назад эти украинские солдаты не были профессиональными военными.

«А от них теперь требуют тяжелейшего — атаковать хорошо укрепленные, хорошо подготовленные и защищенные позиции врага. И они это делают силами, хорошо подготовленными, но дозированными — а не той подавляющей силой для прорыва, которую мы все представляли весной», — подчеркнул генерал.

Берронс считает, что если дать ВСУ «больше времени, больше техники, больше денег, боеприпасов», они могут победить россиян на поле боя.

Британский офицер отметил «находчивость» украинских вооруженных сил, а именно то, как они сумели перепрофилировать коммерческие дроны для боевых нужд, как они используют интернет и искусственный интеллект.

Берронс уверен, что после ужасного начала войны русские военачальники сделали выводы.

«Они потратили много ресурсов, отдали много жизней своих молодых солдат, однако чему-то и научились».

Это видно, во-первых, из того, как они практически «хрестоматийно» построили оборонительные линии — вдоль линии фронта протяженностью более тысячи километров.

«Следовательно, перед Россией как врагом Украины встала дилемма: или сжав зубы, держаться за как можно большую часть захваченной Украины, а параллельно — восстанавливать силы для будущего наступления. И это очень неприятный, но вероятный сценарий. Или в России завершится воля воевать дальше. По моим оценкам, Россия — то есть российское руководство — и близко не готово прекратить эту войну. Именно из этого должно исходить не только Украина, а Запад в его поддержке Украины», — отметил он.

Генерал Берронс видит три альтернативных варианта завершения российско-украинской войны. Решать, по какому пути пойти, будет украинский народ, отмечает он.

Первый вариант — это отказ Украины от дальнейшей борьбы. Причиной может быть неверие в то, что россиян можно выбить из всей оккупированной территории или это будет стоить слишком много сил, крови и денег.

«По моему мнению, это было бы просто ужасным решением, и я не верю, что Украина на это пойдет», — подчеркнул он.

Другой путь — это остановить боевые действия сейчас. Провозгласить не перемирие, а временное прекращение огня, признавая, что нет военного способа для решительной победы на поле боя.

«То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановка вооруженного конфликта. К сожалению, обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем с еще большими смертями и разрушениями, в то время как все остальные с нас будут жить в условиях неопределенности».

Третий путь состоит в ряде шагов, главный из которых — снять с Украины давление четких графиков. То есть не требовать от нее добиться быстрого результата на поле боя, угрожая прекратить западную поддержку.

«Цена попыток победить, когда для этого нет сил — в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны», — говорит Берронс.

Если устранить давление плотных графиков, то третий путь состоит в том, чтобы «остановиться и задуматься». То есть ВСУ должны поддерживать постоянное давление на россиян на линии фронта, продолжать медленно истощать их силы даже в течение зимы.