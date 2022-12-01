«Для Лукашенко война закончится плохо». На что еще способны «загнанный зверь» Путин и его марионетка в Беларуси — интервью с Андреем Цаплиенко 1 декабря, 19:23 Эксклюзив НВ Военный журналист Андрей Цаплиенко (Фото:https://t.me/Tsaplienko)

Россияне не смогут выиграть войну на поле боя, а белорусскую армию Вооруженные силы Украины очень быстро разберут на запчасти, считает военный журналист Андрей Цаплиенко.

Именно поэтому белорусский узурпатор Александр Лукашенко — загнанное в политический тупик существо, считает он, ведь война для марионетки точно закончится плохо, а победа будет означать крах его режима.

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Как командование ВСУ демонстрирует свой ум и доказывает, что «играет в шахматы, а не в Чапаева», Цаплиенко рассказал в интервью Радио НВ.

— В колонке в Bloomberg экс-командующий силами НАТО Джеймс Ставридис разделяет украинско-российскую войну на две: сухопутную, где, как он считает, Украина уверенно побеждает; и воздушную, в которой, по его мнению, Россия имеет преимущество. Он ссылается на опыт российских войск в Сирии и полагает, что сейчас у российского диктатора Владимира Путина нет ни ограничений в старых неуправляемых бомбах, ни сантиментов в отношении украинского гражданского населения, это прямая цитата. Насколько справедливо такое утверждение?

— Мне кажется, абсолютно справедливо.

Еще в сентябре [генералы Михаил] Забродский и [Валерий] Залужный опубликовали статью, в которой написали, в чем заключается основная проблема украинской войны с Россией. Проблема заключается в том, что российские средства поражения могут достичь любой объект на территории Украины на любую глубину, не заходя на территорию Украины. То есть Россия может бить с большого расстояния по украинским объектам безнаказанно.

Однако украинские средства поражения могут работать максимум на глубину 150 километров. Это оперативная глубина, не позволяющая полностью обезопасить, защитить все наши объекты. Пока мы не получим эквивалентное оружие, которое может поражать пусковые установки, авиабазы, эшелоны с техникой на территории Российской Федерации, говорить о победе, я думаю, рановато.

Есть еще один интересный момент, о котором, кстати, писали Забродский и Залужный в сентябре: даже если мы выбьем россиян из Крыма, вытесним их оттуда, это не решит ключевую проблему, потому что они будут бить с территории России по нашим объектам, не входя в воздушное пространство Украины, не заходя на территорию Украины. И это является ключевой проблемой для нас сейчас. Мы должны оказывать давление на наших партнеров, убеждать их предоставить нам адекватное оружие, которое позволит закончить эту войну.

— Бытует такое мнение, что единственный вариант для России одержать частичную победу — это обстрелы гражданской инфраструктуры заставить Украину пойти на переговоры. Это действительно так? Есть ли у них еще какие-то другие пути? Возможно, я ошибаюсь, но ядерное оружие оставили за скобками, заставили Россию прекратить этот шантаж.