После взрывов на военных аэродромах россияне поняли, что война касается каждого — Воздушные силы

9 декабря, 12:02
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Взрывы на военных аэродромах показали, что война касается каждого россиянина (Фото:@ImageSatIntl / Rob Lee via Twitter)

Взрывы на военных аэродромах показали, что война касается каждого россиянина (Фото:@ImageSatIntl / Rob Lee via Twitter)

Взрывы на военных аэродромах РФ, инциденты в Белгороде и других регионах страны-агрессора показали, что война касается каждого россиянина.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, россиянам теперь не понятно, могут ли они быть в безопасности даже в тыловых регионах РФ.

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«Как заметно из новостей, Бавовнятко ходит по аэродромам и оккупанты куда-то исчезли. Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточились. По разным аэродромам они растащили свои стратегическую авиацию, где это только возможно. В частности, где есть взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать», — рассказал Игнат.

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Он подчеркнул, что все эти инциденты на российской территории имеют психологическое влияние на гражданских и военных россиян. Ведь проблемы со светом есть не только в Украине, но и в Белгороде.

«Это должно быть серьезным психологическим фактором влияния, кроме военного на население России и ее военных. Что теперь не понятно, будет ли безопасно даже в их тыловых регионах», — добавил представитель командованияю

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Аэродромы Воздушные силы Война России против Украины

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