Инструкция по ядерному выживанию. Как выглядит тактический удар оружием массового поражения и как его пережить, — рассказывает физик-ядерщик 1 октября, 10:15 Эксклюзив НВ Эксперты уверяют: нахождение на расстоянии даже нескольких километров от эпицентра взрыва не обязательно означает мгновенную смерть (Фото:Volodymyr Goinyk / Alamy via Reuters)

Владимир Улещенко, старший научный сотрудник Института ядерных исследований, объяснил НВ, от чего зависит смертоносность ядерного взрыва, и озвучил алгоритм первоочередных действий по спасению

30 сентября российский диктатор Путин аннексировал оккупированные его армией украинские земли. А потом глава ядерного государства добавил: «Будем защищать нашу землю всеми силами и средствами».

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Это была уже не первая угроза применить оружие массового поражения, озвученная Путиным.

Украинская разведка оценивает вероятность использования россиянами ядерного оружия — в его «тактическом», то есть ограниченном варианте, — как «очень высокую». Хотя представители США уточнили: признаков подготовки к подобным действиям со стороны Кремля пока нет, а когда появятся, их можно будет отследить заранее.

Между тем, украинцы пытаются самостоятельно разобраться, что делать в случае, если Путин окончательно сойдет с ума: с 21 сентября в крупнейшей поисковой системе Google информацию с приставкой «ядерный» начали искать в шесть раз чаше.

НВ поговорил с Владимиром Улещенко, старшим научным сотрудником Института ядерных исследований НАН Украины и кандидатом физико-математических наук, о том, что ядерный взрыв будет означать для соотечественников.

Что такое тактическое ядерное оружие и какие варианты его применения?

Четкой грани между стратегическим и тактическим ядерным оружием не существует. Стратегическим считается то, которое стоит на стратегических носителях типа подводных лодок или ракеты в шахтах. А дальше все зависит от многих факторов, и прежде всего от мощности. Например, из-за сложностей в замерах цифры мощности удара по Хиросиме разнятся от 13 до 24 килотонн. Если оперировать условностями, то для тактического ядерного удара можно грубо поставить верхний предел мощности до 50 килотонн.

Дальнейшие процессы и последствия будут зависеть также от того, на какой высоте взорван снаряд и что его владелец или оператор ставит своей целью. Если взрыв произойдет на земле — она поглотит его энергию, но радиоактивной пыли будет значительно больше и взрыв будет «грязнее». Если есть целью является разрушить что-нибудь под землей, например крепкий бункер, то могут применить бомбу, которая погрузится под поверхность.

А вот взрыв в воздухе делают для того, чтобы разрушительная сила на поверхности была максимальной. Так что если есть цель поразить здания, технику и людей — это самый эффективный вариант. Но радиус его действия будет от сотен метров до нескольких километров. Дальше все будет зависеть снова от мощности.

Есть еще взрыв на большой высоте. Он представляет угрозу для работы электроники, но людям сильно переживать не стоит, потому что их он напрямую не коснется. Его цель — поразить самолеты и ракеты. Даже спутники можно поразить. К примеру, нейтронную бомбу создавали, прежде всего, не как биологическое оружие, а для поражения объектов на орбите.

Какой может быть зона поражения от тактического ядерного взрыва и на каком расстоянии появляются шансы выжить?

Это, прежде всего, взрывчатка, а значит, основная разрушительная сила все равно будет исходить от ударной волны. Зона поражения — это далеко не всегда радиус: она не обязательно должна быть круглой. Пример тому — Нагасаки: город был поделен горой, так что после подрыва бомбы с одной стороны горы все выгорело на больших расстояниях, а с другой уцелело.

Поэтому здесь существует очень много переменных: погода, рельеф местности, место подрыва. Но прежде, опять же, мощность боеприпаса. Два года назад в Бейруте произошел взрыв селитры, мощность которого была оценена в 2 килотонны. Для сравнения самый слабый ядерный боеприпас — это 0,4 килотонны. То есть, взрыв в Бейруте был в пять раз сильнее возможного ядерного и жертвы не были аномальными. Даже в Хиросиме были случаи выживания людей в защищенном помещении на расстоянии двухсот метров от эпицентра. Сегодня в современном крепком монолитно-каркасном доме можно будет выжить достаточно близко к эпицентру не только в подвале, а вполне вероятно и на нижних этажах.

Если на расстоянии 30 км наблюдать взрыв мощностью до 50 килотонн — максимум можно ослепнуть. Когда в 1950-х испытания ядерного оружия были достаточно массовыми, американцы даже продавали билеты на это шоу. Полигон в Неваде был расположен недалеко от Лас-Вегаса и люди, приезжавшие транжирить деньги, этим пользовались. Сохранились фото, где зрители на шезлонгах в защитных очках наблюдают за ядерным грибом вдали. На глаз расстояние составляло примерно 10−20 км. Но даже в нескольких километрах от эпицентра взрыва это не обязательно означает мгновенную смерть. В Хиросиме были люди, которые попали под прямую ударную волну на расстоянии 2−3 км на улице в открытой одежде, получили ожоги и далеко не все умерли сразу.

Прямые факторы поражения подчиняются правилу кубического корня: например, для того, чтобы увеличить радиус поражения в два раза, нужно увеличить мощность боеприпаса в восемь раз. То есть, на небольших расстояниях смысла в очень мощном ядерном ударе мало — ты потеряешь в тысячу раз больше ресурсов, а радиус поражения вырастет всего в десять раз.

Как выглядит ядерный взрыв на практике и каков алгоритм действий, если он застал человека на улице?

В момент взрыва первое, что появляется — характерная световая вспышка, которую человек может увидеть практически мгновенно благодаря скорости света. Зона поражения зависит от мощности, но эта вспышка яркая, как солнце, поэтому смотреть на нее ни в коем случае нельзя. Это минус глаза сразу или минус огромный показатель чувствительности зрения позже. Вспышка обжигает роговицу глаза, как и вызывает ожоги на открытых участках тела. Это тоже ультрафиолетовое излучение, как и при солнечном ожоге, только гораздо более мощное.

По словам Улещенко, последствия ядерного удара будут зависеть от мощности снаряда, высоты взрыва и целей его оператора. / Фото: DR

Если вы услышали сообщение о взрыве, но не увидели еще вспышки — прячьтесь. В идеале под землю или в крепкое закрытое помещение без окон, сохраняя правило двух стен. Если вспышка застала на улице — падайте на землю, желательно за какое-то препятствие ( в ямку, за дерево, за крепкий бордюр). Если такой возможности нет, тогда ложитесь прямо лицом вниз, головой по направлению от взрыва и закройте ее руками. По возможности прикройте чем-нибудь все участки тела, это облегчит последствия от ультрафиолетового излучения. Одновременно с видимым и ультрафиолетовым излучением прилетит проникающая радиация. Высокоэнергетические гамма-лучи прошивают все на своем пути, в том числе и человеческое тело. При этом они постепенно теряют свою энергию. Поэтому от проникающей радиации защищает любое вещество и чем больше его между вами и взрывом — тем больше вы защищены. Так что желательно спрятаться за чем-то массивным, на улице это может быть бетонная стена или грунтовая насыпь.