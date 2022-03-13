В плену: как действовать, чтобы сохранить жизнь

13 марта, 23:02
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Мирные жители могут стать пленными — что делать (иллюстративное изображение) (Фото:Институт когнитивного моделирования/ Ukraine Now)

Мирные жители могут стать пленными — что делать (иллюстративное изображение) (Фото:Институт когнитивного моделирования/ Ukraine Now)

Эксперт по нуждам психического здоровья Марта Пивоваренко рассказала, кого и зачем захватывают в плен, и как действовать в этой ситуации.

Существуют разные причины, почему гражданских берут в плен, объясняет экспертка. Ее колонку опубликовал канал Ukraine Now. У врагов может быть потребность в информации, разведка на местности, жалость убивать, ситуация, когда человек сам сдался, «живой щит» и т.д. Берут общительных - иногда просто для развлечения. Или таких, на фоне кого оккупанты могут почувствовать свое могущество.

Что делать, чтобы не попасть в плен:

  • Гражданским ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-нибудь символику на одежде, наряжаться в хорошие дорогие вещи. Надо выглядеть максимально просто и не обращать на себя внимания.

Что делать, попав в плен, чтобы выжить:

  • Если вы попали в плен, может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Человек пытается бежать, даже когда это глупо, бросается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если не планировали этого.
  • Соблюдайте покой и не показывать страха. Не оказывайте террористам сопротивление, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения плана.
  • Не нарушайте установленные террористами правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий вашего содержания.
  • Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и дальше чувствовать себя человеком.
  • Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.
  • Делайте вид, что вы человек недалекий. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявляйте активность, не будьте первым, не говорите много и громко.
  • Смотрите не прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Но вместе с тем – не смотреть с позиции подданного и униженного – это тоже провоцирует на агрессию.
  • Ешьте. Даже через «не хочу». С первого дня не демонстрировать сопротивления.
  • Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет или сделать что-нибудь для себя. Следующего раза может просто не быть. Создавать себе максимальный комфорт, обустроить место для сна.
  • Ни в коем случае не демонстрируя связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных. Чем больше будут ваши попытки помешать пыткам, тем сильнее они будут.
  • Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, занять позицию подальше от окон, дверей и террористов – при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
  • Если получили ранения – остановить кровотечение, перевязав рану.
  • Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением дать понять об этом сотрудникам спецслужб.
  • Если при пытках и допросах с вами есть другой человек, не реагировать на него, не взаимодействовать, не пытаться успокоить. Если хотите поддержать – делать это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пыток.
  • На вопросы отвечать коротко, лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог без агрессии, без заинтересованности.
  • Если тот, кто взял в плен, хочет проявить агрессию, ее нужно принять.
  • Помнить, что держащие вас в плену не принимают решения самостоятельно. Даже если террорист сопереживает вам, его позиция может измениться в любой момент. Дружить с палачом невозможно.
  • Не терять надежды. Напоминать себе, что вас ждут родные. Стараться выжить ради них.
  • Запомнить как можно больше деталей о месте, в котором находится, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и т.д. Сделать незаметные метки, по которым позже сможете идентифицировать это место.
  • Задать себе цель: сохранить жизнь, чтобы потом помочь наказать террористов.
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Редактор: Марина Маевская

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Теги:   Пленные Плен Война России против Украины

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