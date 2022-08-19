В Харькове установили первую остановку-укрытие: как она выглядит

19 августа, 16:06
В Харькове на остановках общественного транспорта решили установить укрытия (Фото:Суспільне Харків)

В Харькове на остановках общественного транспорта решили установить укрытия (Фото:Суспільне Харків)

В пятницу, 19 августа, в Харькове установили первое укрытие на остановке общественного транспорта.

Как сообщает Суспільне.Харків, в укрытии оборудовали сидячие места, экран с камерами видеонаблюдения и информационное табло с указанием маршрутов.

Также в укрытии будет около 100 кг песка для тушения возгораний.

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Суспільне.Харків
Фото: Суспільне.Харків
Суспільне.Харків
Фото: Суспільне.Харків
Суспільне.Харків
Фото: Суспільне.Харків

На укрытиях будут изображать муралы с достопримечательностями и элементами архитектуры Харькова.

https://www.youtube.com/watch?v=QR6fWvn98ic&t=82s

Защитные постройки на остановках общественного транспорта в Харькове решили установить на фоне ежедневных обстрелов города войсками РФ.

17−18 августа оккупанты нанесли ракетные удары по трем районам Харькова, погиб 21 человек.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Укрытие Война России против Украины

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