Подорваны после побега. Появились спутниковые снимки разрушенных войсками РФ мостов в Херсонской области 12 ноября, 08:42 Подорванный войсками РФ Антоновский мост в Херсоне (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки разрушенных мостов в Херсонской области, которые были подорваны войсками РФ перед их побегом с правого берега региона.

На снимках зафиксированы разрушения Антоновского автомобильного моста в Херсоне, железнодорожного моста, а также Дарьевского моста через реку Ингулец.

Разрушенный железнодорожный мост / Фото: Maxar Technologies/Handout via Reuters

На этих объектах инфраструктуры значительные разрушения. Антоновский мост разрушен в нескольких местах.

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Подорванный оккупантами Антоновский мост в Херсоне / Фото: Maxar Technologies/Handout via Reuters

Дарьевский мост через реку Ингулец / Фото: Maxar Technologies/Handout via Reuters

Все мосты были подорваны российскими оккупантами перед их побегом и незадолго до захода в Херсон украинских военных. Сообщалось о том, что разрушены восемь мостов, соединяющих правый и левый берег Херсонской области.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.

Появились также фото и видео встречи украинских военнослужащих в освобожденном Херсоне. Возле здания областной государственной администрации появился флаг Украины.

Его также вывесили на здании управления Нацполиции в Херсонской области.