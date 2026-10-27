Ремонтные бригады на месте российского ракетного удара по Южному мосту в Киеве 27 октября

В результате массированного удара российской оккупационной армии по Киеву в ночь на 27 октября на Южном мосту образовалась огромная воронка.

Соответствующие кадры публикует информационное агентство Укринформ.

Как указано в описании, на видео — Южный мост после российской атаки на Киев

Также видео повреждений моста было опубликовано в Telegram-канале 5 канала.

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Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, нанеся несколько серий ударов. В частности, было попадание в Южный мост.

Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, специалисты оценивают степень повреждений, движение по мосту в данный момент закрыто.

По данным ГСЧС Киева, в результате российских атак в Киеве погиб один человек, еще 15 пострадали.

«Всего за эту ночь было 16 баллистических ракет. Еще более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту. Серьезная эскалация в российской операции против нашей логистики», — подчеркивал президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку РФ на Украину.

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Мининфраструктуры ускорить работы, чтобы как можно скорее восстановить мост.