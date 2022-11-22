Как выглядит военная база оккупантов под Мелитополем после серии взрывов
Базу оккупанты обустроили в складских помещениях местного фермера (Фото:t.me/riamelitopol)
В Сети появились фото уничтоженной военной базы российских оккупантов в селе Веселое в Мелитопольском районе. Ее разместили в складских помещениях местного фермера.
Фото опубликовало местное издание РИА Мелитополь в Telegram.
По словам местных жителей, в офисном помещении проживал личный состав российской оккупационной армии. А на территории складских помещений дислоцировалась военная техника.
20 ноября на севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва.
Мэр Мелитополя Иван Федоров вскоре сообщил, что в поселке Веселое уничтожили военную базу российских оккупантов.