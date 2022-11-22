Как выглядит военная база оккупантов под Мелитополем после серии взрывов

22 ноября, 12:20
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Базу оккупанты обустроили в складских помещениях местного фермера (Фото:t.me/riamelitopol)

Базу оккупанты обустроили в складских помещениях местного фермера (Фото:t.me/riamelitopol)

В Сети появились фото уничтоженной военной базы российских оккупантов в селе Веселое в Мелитопольском районе. Ее разместили в складских помещениях местного фермера.

Фото опубликовало местное издание РИА Мелитополь в Telegram.

По словам местных жителей, в офисном помещении проживал личный состав российской оккупационной армии. А на территории складских помещений дислоцировалась военная техника.

Видео дня

20 ноября на севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва.

Мэр Мелитополя Иван Федоров вскоре сообщил, что в поселке Веселое уничтожили военную базу российских оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=_NG2DqQHFJU
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Мелитополь Военная база Война России против Украины

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