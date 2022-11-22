Как выглядит военная база оккупантов под Мелитополем после серии взрывов 22 ноября, 12:20 Базу оккупанты обустроили в складских помещениях местного фермера (Фото:t.me/riamelitopol)

В Сети появились фото уничтоженной военной базы российских оккупантов в селе Веселое в Мелитопольском районе. Ее разместили в складских помещениях местного фермера.

Фото опубликовало местное издание РИА Мелитополь в Telegram.

По словам местных жителей, в офисном помещении проживал личный состав российской оккупационной армии. А на территории складских помещений дислоцировалась военная техника.

Видео дня

20 ноября на севере от Мелитополя в районе временно оккупированного поселка Веселое Запорожской области прогремело три мощных взрыва.

Мэр Мелитополя Иван Федоров вскоре сообщил, что в поселке Веселое уничтожили военную базу российских оккупантов.

