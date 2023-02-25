До и после. СМИ показали фото со спутника, демонстрирующие ущерб, причиненный природе Украины полномасштабным вторжением РФ 25 февраля, 14:43 Довбушанка — Природный заповедник Горганы (Фото:wikipedia.org)

В Украине только начинают подсчитывать ущерб для экологии по причине полномасштабного вторжения РФ. По данным Государственной экологической инспекции по состоянию на январь 2023 года, за 11 месяцев военной агрессии России ущерб для экологии Украины составляет уже более 1 триллиона 743 миллиарда гривен, или более 47,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщают журналисты проекта Схемы (Радио Свобода), которые собрали иллюстрирующие спутниковые снимки, насколько пострадала природа после 24 февраля 2022 года, и получили комментарии экологов относительно влияния таких последствий в будущем на украинскую экологию.

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«В настоящее время в Украине успевают подсчитывать ущерб только от прямого ущерба военной агрессии: ракетные атаки на предприятия и гражданские объекты, масштабные обстрелы, пожары. Мы пока предварительно оцениваем вред, причиненный экологии. Что касается временно оккупированных территорий, то это возможно пока только с помощью спутниковых снимков, но финально это будет рассчитываться только после доступа на эти территории и соответствующих исследований. При надлежащем финансировании мы сможем полностью оценить ущерб окружающей среде за 10 лет или даже меньше», — объяснил заместитель начальника Государственной экоинспекции столичного округа Андрей Вагин.

Дамба на реке Ирпень, Киевская область



Как отмечают журналисты, чтобы усложнить движение российских войск в направлении Киева, ВСУ весной 2022 года взорвали дамбу на реке Ирпень. Это позволило приостановить пришествие армии РФ.

В подкасте Института современной войны ( Modern War Institute) полковник Джон Спенсер, возглавляющий отдел исследований городской войны в ИСВ ( MWI), рассказывал о последствиях такого поступка.

«Только приехав на место событий, мы поняли, насколько вычурно украинцы использовали свои реки для обороны Киева. Они могли просто взорвать дамбы и все затопить. Но они пригласили водных инженеров, рассчитавших, на сколько нужно открыть запруды, чтобы сделать землю непроходимой, но одновременно не затопить все села», — подчеркнул Спенсер.

Таким образом, река Ирпень сдержала российские войска, но все же подтопила несколько сел: Демидов, Козаровичи, Красное, Гута-Межигорская, Горенки и Мощун.

С помощью спутниковых снимков Planet Labs журналисты Схем смогли рассчитать приблизительный масштаб затопления в тот момент — это более 25 квадратных километров, для сравнения, это вдвое больше города Вышгорода на Киевщине.

Фото со спутника: река Ирпень

По данным Госэкоинспекции, впоследствии площадь затопления увеличилась до 46 квадратных километров. Тогда были вымыты пестициды и агрохимикаты сельскохозяйственных угодий, строительные материалы с площадок, краски из металлообрабатывающего цеха и тяжелые металлы из электрической инфраструктуры.

«Был риск того, что будет значительно загрязнена река Ирпень в результате стока удобрений и других химических элементов, но, по нашим данным, этого, к счастью, не произошло», — говорит Андрей Вагин.

Нефтебаза, Львов

Журналисты рассказывают, что одна из первых российских атак во Львов произошла 26 марта, когда российские войска нанесли удар ракетой по нефтеперерабатывающему заводу на территории города.

Согласно сообщениям Львовской ОВА, нефтебаза была полностью разрушена, также повреждены емкости, в которых хранились нефтепродукты. Поднялся пожар, который спасателям удалось потушить в течение ночи.

Журналисты Схем сравнивают спутниковые снимки этой местности: за 17 марта — до попадания ракеты, а также после — за 5 мая. На майских фото на земле вокруг базы видны пятна от разлитой нефти.

Фото со спутника: Нефтебаза во Львове

В Государственной экоинспекции последствия ударов по таким предприятиям называют одними из самых опасных для окружающей среды Украины. Объясняют это тем, что разлитая нефть попадает в почву, затем в подземные воды, из-за этих процессов почти все живое в земле погибает.

Изюмский лес, Харьковская область

Из-за боевых действий сильно пострадал Изюмский лес в Харьковской области. Большая его часть выгорела — особенно после пожаров летом 2022 года.

Фото из спутника: Изюмский лес

«Нужно понимать, что те деревья, которые там сгорели, им было в среднем по 30−40 лет. Это не лесопосадка, а лес, и его восстановление нужно будет ждать десятилетиями. Пока нет возможности полностью оценить ущерб, нанесенный Изюмскому лесу, но по спутниковым снимкам мы уже видим, что вред окружающей среде был значительным», — говорит Андрей Вагин.

Менеджер проектов направления Леса от WWF-Украина Анна Добченко добавляет: «Гибель лесов — это потеря поселений для существования различных видов растений и животных. Но, прежде всего, лесной пожар — это высвобождение CO2-эквивалента (парниковых газов), что усиливает непрерывные климатические изменения. Учитывая активные боевые действия в Изюмских лесах, это нарушение почвенного покрова, в частности, из-за прохода тяжелой техники происходит уплотнение, а следовательно, нарушение процессов воздухо- и влагообмена и ухудшение предпосылок для восстановления лесного покрова».

Кинбурнский полуостров, Николаевская область

Полуостров и косу захватчики полностью оккупировали с июня 2022 года. Эта территория до сих пор контролируется российскими военными.

В результате боевых действий на самом полуострове неоднократно загорались масштабные пожары. В том числе на территории заповедных объектов, а именно: регионального ландшафтного парка Кинбурнская коса, участки Волыжин лес (относятся к Черноморскому биосферному заповеднику) и национальному природному парку Белобережья Святослава. Обгоревшие участки можно увидеть со спутника вдоль почти всего полуострова.

Снимки со спутника: Кинбурнский полуостров

«Пока невозможно оценить, какая из заповедных территорий пострадала больше всего. У нас нет доступа к этой территории и не можем собрать точные данные. Минокружение утвердило специальный порядок определения ущерба и ущерба для природно-заповедного фонда, согласно которому будут определены цифры после войны. В конце концов эта оценка поможет заповедным учреждениям получить контрибуции и организовать восстановление природы», — объясняет в комментарии Схемам природоохранная менеджер WWF-Украина Олеся Петрович.

Запорожская АЭС, Энергодар

В результате боевых действий в августе прошлого года поднялся пожар в зеленой зоне, граничащий с территорией АЭС.

Фото со спутника: Запорожская АЭС

Позже из-за российских обстрелов произошел еще один пожар. Как заявляли в Энергоатоме, тогда была отключена ферросплавная, «то есть последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины».

В результате был временно отключен энергоблок № 6, который питал собственные нужды Запорожской АЭС, что могло привести к дестабилизации работы атомной электростанции. Но впоследствии электроснабжение удалось восстановить.

Поля Херсонской области

В 2022 году из-за российских обстрелов пожары часто загорались на сельскохозяйственных полях по всей территории Украины.

С помощью спутниковых снимков Planet Labs журналисты Схем сравнили, как выглядели угодья северо-западнее Херсона летом 2021 года, до начала полномасштабного вторжения РФ, и в тот же период 2022 года. Последствия многочисленных пожаров на фото — в виде темных пятен выгоревших полей.

Фото со спутника: поля Херсонщины

В Министерстве аграрной политики вместе с аналитиками Киевской школы экономики подсчитали косвенные потери в сельском хозяйстве из-за войны войны. По состоянию на ноябрь 2022 года ущерб — более 34 миллиардов долларов.

Обстрелянные участки

Еще одной серьезной проблемой для окружающей среды экологи считают воронки, которые образуются от попаданий снарядов во время бомбежки.

Украинские поля, обстрелянные во время боевых действий / Фото: Радио Свобода/Спутниковые снимки Maxar

В Госэкоинспекции объясняют, что загрязняющие вещества, в том числе металлические и химические остатки от снарядов, попадают в грунт, а затем — в подземные воды.

К примеру, вещество меланж, находящееся в российских ракетах, при попадании в воду вызывает реакцию с выделением большого количества высокотоксичной окиси азота, то есть этот процесс крайне вреден для почвы и всего находящегося в нем живого.

Фортификационные сооружения

В полномасштабной войне Россия массово использует так называемые «зубы дракона» — оборонительные сооружения в виде бетонных конусов, выстроенных в линию, которая должна останавливать легкую технику и усложнять наступление пехоты — и заливает окопы бетоном.

Такие фортификационные сооружения появились на большинстве территорий временно оккупированных областей Украины. С помощью спутника проект Схемы показывают скопления этих сооружений вблизи села Бараниковка Луганской области, недалеко от города Сватово.

Фото со спутника: село Барановка на Луганщине

В Госэкоинспекции говорят, вспоминая похожие сооружения, которые использовались во время Второй мировой войны, что убирать «зубы дракона» может оказаться экономически нецелесообразно, и они могут так и остаться на своих местах. На территории Карелии в России, где когда-то была построена так называемая «линия Маннергейма», такие сооружения стоят до сих пор.