«Правды не скрыть». Как выглядит разрушенный оккупантами Мариуполь с высоты — видео 15 марта, 13:36 На видео зафиксированы масштабные разрушения Мариуполя (Фото:t.me/andriyshTime)

Опубликовано видео масштабных разрушений оккупированного российскими захватчиками Мариуполя.

Ролик, снятый с высоты, опубликовал у себя в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Так выглядит наш Мариуполь сегодня сверху. Здесь не скроешь правду за парой новых фасадов. Убитый россиянами город», — написал Андрющенко.

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Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что российские оккупанты разрушили 400 многоэтажек в городе для того, чтобы скрыть свои военные преступления.

