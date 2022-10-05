«РФ уничтожает основы жизни». Зеленский показал, как выглядит Лиман после оккупации
Войска РФ оставили после себя в Лимане разрушенные дома (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский показал, как выглядит освобожденный Лиман после оккупации войсками РФ.
В своем Telegram он опубликовали фото населенного пункта.
«Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает всюду на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру», — написал президент.
Зеленский добавил, что эти преступления можно остановить только одним способом: освободить украинские земли.
«Мы уверены, что вся территория нашего государства будет освобождена от врага — врага Украины, жизни, человечности, закона и правды», — резюмировал он.
Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.
2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.
Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.