«РФ уничтожает основы жизни». Зеленский показал, как выглядит Лиман после оккупации 5 октября, 09:58 Войска РФ оставили после себя в Лимане разрушенные дома (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как выглядит освобожденный Лиман после оккупации войсками РФ.

В своем Telegram он опубликовали фото населенного пункта.

«Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает всюду на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру», — написал президент.

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Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Зеленский добавил, что эти преступления можно остановить только одним способом: освободить украинские земли.

«Мы уверены, что вся территория нашего государства будет освобождена от врага — врага Украины, жизни, человечности, закона и правды», — резюмировал он.

Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что защитники Украины освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка оккупантов оказалась в окружении.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский. Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что при отступлении россияне оставили в Лимане много мин и растяжек.

Позже Череватый сообщил, что часть оккупантов была уничтожена, часть — взята в плен, а часть смогла выйти из окружения колоннами или малыми группами.