Бородянка после «русского мира». Появилось видео из освобожденного города
Как выглядит освобожденная Бородянка (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)
Опубликовано видео из освобожденного от российских оккупантов города Бородянка Киевской области.
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В городе видны значительные разрушения гражданских объектов, в том числе и многоэтажные дома.
Также на дорогах осталась подбитая техника российских оккупантов.
Кроме того, российские войска оставили в городе большое количество снарядов.
Бородянка больше месяца находилась под оккупацией.
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