Бородянка после «русского мира». Появилось видео из освобожденного города

5 апреля, 11:29
Цей матеріал також доступний українською
Как выглядит освобожденная Бородянка (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

Как выглядит освобожденная Бородянка (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

Опубликовано видео из освобожденного от российских оккупантов города Бородянка Киевской области.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

В городе видны значительные разрушения гражданских объектов, в том числе и многоэтажные дома.

Также на дорогах осталась подбитая техника российских оккупантов.

Видео дня

Кроме того, российские войска оставили в городе большое количество снарядов.

Бородянка больше месяца находилась под оккупацией.

https://www.youtube.com/watch?v=lkoociU6JIk
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Война России против Украины Бородянка

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X