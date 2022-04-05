Бородянка после «русского мира». Появилось видео из освобожденного города 5 апреля, 11:29 Цей матеріал також доступний українською Как выглядит освобожденная Бородянка (Фото:Кадр видео Сухопутные войска ВС Украины)

Опубликовано видео из освобожденного от российских оккупантов города Бородянка Киевской области.



Война России против Украины — главные события 5 апреля

В городе видны значительные разрушения гражданских объектов, в том числе и многоэтажные дома.

Также на дорогах осталась подбитая техника российских оккупантов.

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Кроме того, российские войска оставили в городе большое количество снарядов.

Бородянка больше месяца находилась под оккупацией.



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