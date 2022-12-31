Предновогодний террор. Киев после массированного ракетного удара России — фоторепортаж 31 декабря, 22:14 Последствия массированного удара россиян по Киеву, 31 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в субботу, 31 декабря — в канун Нового года. Под террористическую атаку попали столица, юг и запад страны. Есть раненые и погибший.

Оккупанты атаковали Украину из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря и Искандеров-М. Силы ПВО сбили 12 из более чем 20 крылатых ракет РФ и российский беспилотник Орлан-10.

Видео дня

В Киеве взрывы прогремели в трех районах — Голосеевском, Печерском и Соломенском. Один человек погиб, 22 пострадали, трое в тяжелом состоянии. В частности, ранения получил японский журналист Ватару Секита. Также повреждены отели, Дворец Украина в центре города, здания двух школ и детсад.

Россияне атаковали Хмельницкую, Запорожскую области и Николаев — во всех регионах есть пострадавшие, в том числе дети.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированная ракетная атака — это не «итог года, как того хотели террористы, а итог судьбы самой России», и украинцы никогда не простят россиян.

НВ собрал фото последствий российского терроризма в Киеве.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich