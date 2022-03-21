Это Киев. 26-й день войны — фоторепортаж НВ 21 марта, 21:17 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный ТЦ в Киеве (Фото:Александр Медведев / НВ)

Фотожурналисты журнала НВ Наталья Кравчук и Александр Медведев ежедневно фотографируют столицу и свои лучшие снимки выкладывают на сайт НВ (на этот раз снимал Александр Медведев).

На этот раз снимал Александр Медведев. Он зафиксировал последствия ракетных обстрелов армии РФ Подольского района столицы вечером 20 марта, который привел к смерти 8 человек, разрушению торгового центра, повреждению шести жилых домов и частных автомобилей.

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НВ посетил место обстрела утром 21 марта. В это время спасатели ГСЧС завершали тушить пожар.

На месте торгового центра Retroville остались только масштабные руины, а на парковке рядом - сгоревшие частные автомобили.

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

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