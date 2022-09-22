ВСУ показали двигатель иранского беспилотника Shahed-136 и раскрыли подробности о его работе 22 сентября, 13:25 Накануне ВСУ сбили еще один иранский дрон-камикадзе (Фото:Вооруженные силы Украины)

Украинские военные показали, как выглядит двигатель иранского беспилотника Shahed-136, который был сбит накануне.



Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

«Это двигатель одного из иранских дронов Shahed-136, который сбили вчера. Размером с движок Явы, двухколесной мечты байкеров эпохи позднего совка», — говорится в сообщении.

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Также военные раскрыли подробности работы иранских беспилотников.

Shahed-136 действуют парами: один ниже, второй выше.

Если первый сбивают, на цель заходит второй. В случае, если первый пройдет сквозь щит противовоздушной обороны, второй выбирает другую цель и атакует.

Беспилотник имеет достаточно большую дальность применения. Иранцы говорят о почти двух тысячах километрах.

В декабре 2021 года было представлено первое видео применения беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. Их мобильная пусковая установка замаскирована под кузов грузовика.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

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