ВСУ показали двигатель иранского беспилотника Shahed-136 и раскрыли подробности о его работе

22 сентября, 13:25
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Накануне ВСУ сбили еще один иранский дрон-камикадзе (Фото:Вооруженные силы Украины)

Накануне ВСУ сбили еще один иранский дрон-камикадзе (Фото:Вооруженные силы Украины)

Украинские военные показали, как выглядит двигатель иранского беспилотника Shahed-136, который был сбит накануне.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале СтратКом ВСУ.

«Это двигатель одного из иранских дронов Shahed-136, который сбили вчера. Размером с движок Явы, двухколесной мечты байкеров эпохи позднего совка», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также военные раскрыли подробности работы иранских беспилотников.

  • Shahed-136 действуют парами: один ниже, второй выше.
  • Если первый сбивают, на цель заходит второй. В случае, если первый пройдет сквозь щит противовоздушной обороны, второй выбирает другую цель и атакует.
  • Беспилотник имеет достаточно большую дальность применения. Иранцы говорят о почти двух тысячах километрах.
  • В декабре 2021 года было представлено первое видео применения беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. Их мобильная пусковая установка замаскирована под кузов грузовика.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=s5Fw3-hqKTA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Иран Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Двигатель Война России против Украины

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