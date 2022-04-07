Оккупация ЧАЭС: как выглядит станция после нахождения там военных РФ — видео 7 апреля, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты находились на ЧАЭС до 31 марта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Опубликовано видео с Чернобыльской АЭС, где до 31 марта находились российские оккупационные войска.

Проект Ukrainian Witness сообщает, что после себя оккупанты страшный беспорядок и разграбленное ремонтно-техническое оборудование.

В то же время попасть в особо важные зоны, в частности, в ядерное хранилище, военным РФ так и не удалось.

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Оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля. С тех пор они держали в заложниках всех оказавшихся на станции: нацгвардейцев, охранявших объект и сотрудников атомной станции.

Кроме ограбления административного здания, оккупанты также совершали акты мародерства в отеле рядом со станцией.



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