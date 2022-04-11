Руины. Бородянку показали с высоты птичьего полета

11 апреля, 02:03
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В Бородянке подняли уркаинский флаг (Фото:facebook.com/StratcomCentreUA)

В Бородянке подняли уркаинский флаг (Фото:facebook.com/StratcomCentreUA)

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности показал, как выглядит Бородянка Киевской области с высоты птичьего лета. Десятки спасателей с помощью спецтехники уже пятый день разбирают завалы в поселке.

Война России против Украины - главные события 10 апреля

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В воскресенье, 10 апреля, над разгромленной российскими войсками Бородянкой подняли государственный флаг и продолжили аварийные и поисковые работы.

Видео дня

До войны в Бородянке, поселке городского типа примерно в 50 км к западу от Киева, проживало около 13 тыс. человек. Сколько сейчас неизвестно.

За месяц, проведенный под российской оккупацией, населенный пункт, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины: из 29 местных многоэтажек 8 уничтожены, еще 21 имеют большие повреждения.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Центр стратегических коммуникаций Война России против Украины Бородянка

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