До и после боев за город. Maxar показал спутниковые снимки Бахмута, который более полугода удерживают ВСУ 6 января, 08:58 Войска РФ разрушают Бахмут в безуспешных попытках захватить город (Фото:Maxar Technologies)

Maxar Technologies опубликовал новые спутниковые снимки Бахмута, который уже более полугода пытаются захватить войска РФ, а ВСУ титаническими усилиями удерживают населенный пункт.

В Twitter компании отмечается, что снимки местности в Бахмуте были сделаны с разницей в пять месяцев — 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.

За время интенсивных боев на участке, который зафиксировал спутник, практически полностью разрушены здания и инфраструктура.

Видео дня

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году, однако россияне не отказались от стремления захватить всю Донецкую область.

3 января британская разведка сообщила, что период сильнейшего наступления россиян в районе Бахмута, вероятно, уже истек. Вариант значительного российского прорыва возле этого населенного пункта там считают маловероятным.

Ранее подобные тезисы озвучивали и в американском Институте изучения войны. В отчете за 28 декабря аналитики отмечали, что российские оккупанты достигли предельного истощения сил при попытке захватить Бахмут. По мнению экспертов, россияне больше не способны добиться значительных оперативных успехов на этом участке фронта.

20 декабря в Бахмут прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с военными, которые обороняют город.