Разрушены мосты и дома. Maxar показала новые спутниковые снимки Бахмута

10 марта, 15:05
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На спутниковых снимках видны масштабные разрушения в Бахмуте (Фото:Maxar Technologies/NYT)

На спутниковых снимках видны масштабные разрушения в Бахмуте (Фото:Maxar Technologies/NYT)

Частная компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки Бахмута в Донецкой области. На них видно, что мосты через реку Бахмутовка разрушены.

Новые фото опубликовала The New York Times.

На них видно, что больше всего пострадал восточный район города. Также спутник показал значительные разрушения в южной части Бахмута, нанесенные за последние несколько недель.

Видео дня

Maxar Technologies/NYT
Фото: Maxar Technologies/NYT
Maxar Technologies/NYT
Фото: Maxar Technologies/NYT

На снимках за 6 марта видны масштабные повреждения жилых домов и промышленных предприятий. На одном фото зафиксировали, что мосты через реку Бахмутовка, которая разделяет город и которую, как пишет газета, ВСУ могут использовать, чтобы сдержать наступление РФ, разрушены.

Maxar Technologies/NYT
Фото: Maxar Technologies/NYT

По данным Генштаба по состоянию на утро пятницы, 10 марта, российские оккупанты пытаются оцепить Бахмут. Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники Украины не разрешили россиянам взять Бахмут Донецкой области в оперативное окружение, но ситуация очень сложная.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение оборонной операции в Бахмуте и дальнейшее усиление там украинских позиций.

Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV говорил, что, обороняя Бахмут, ВСУ выполняют две главные задачи:

  • не дать противнику системно прорвать украинскую оборону,
  • наносить захватчикам максимальное поражение в личном составе и технике.
https://www.youtube.com/watch?v=40pUeMIiVXM
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Спутниковые фото Бахмут

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