Эвакуация в страны Европы на авто: что нужно знать? 9 апреля, 10:00 Партнерский проект Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, из Украины выехало около 4,3 млн ​​человек, и эта цифра постоянно увеличивается. Реалии таковы, что война в нашей стране, которую развязала россия, заставила миллионы граждан покинуть родную землю и искать безопасности в других странах. Среди мигрирующих часть выбирают вариант выезда за границу на собственном авто.

Такой способ имеет определенные особенности для украинцев, и глава страхового бизнеса медиа Finance.ua Дмитрий Соколов решил разобрать некоторые из них.

Дмитрий Соколов глава страхового бизнеса медиа Finance.ua

Начнем со сбора машины для выезда за границу:

Аптечка. Согласно Приказа Министерство здравоохранения Украины Украины № 187 от 7 июля 1998 г. в каждой машине должна быть аптечка, поэтому задача автомобилиста — не только приобрести необходимые лекарства, но и регулярно проверять их срок годности. Эти меры могут спасти как здоровье, так и жизнь.

Купить аптечку можно как в ближайшем открытом медицинском магазине, так и собрать самостоятельно, используя правила Министерства здравоохранения Украины на случай чрезвычайной ситуации:

Инфографика: Министерство Здравоохранения Украины

Инфографика: Министерство Здравоохранения Украины

Что нельзя включать в автомобильную аптечку? Не рекомендуется постоянно хранить лекарства, для которых требуется соблюдение определенных температурных условий. К ним относятся гели, настойки, растворы и т. п.

Аптечку собрали, теперь стоит подумать о горючем. Без него движение на авто будет просто невозможным. Пригодятся автомобилисту следующие онлайн-сервисы, которые помогут быстро найти ближайший автосервис или заправку:

— Столичное приложение Киев Цифровой. Здесь можно найти актуальную карту СТО с их адресами, контактными данными и графиком работы.

— Интерактивная карта OPIR, отображающая АЗС с топливом, а также автомобильные сервисы по всей Украине. Кроме того, на платформе можно узнать адреса аптек, ближайших укрытий, почтовых отделений и пунктов с питьевой водой.

— Интерактивные карты сетей WOG и OKKO, которые помогут найти ближайшую станцию ​​этих брендов, узнать график и детали работы, а также условия оплаты и лимит литров для заправки одного автомобиля.

Собравшись, следует начать выбор маршрута к границе. Лучше выбирать проверенные дороги и внимательно следить за изменениями, публикуемыми официальным сайтом ВСУ.

Выбор точки выезда за границу:

Для удобства граждан, которые планируют пересечь границу Украины, Государственная пограничная служба Украины обновила интерактивную карту, на которой указаны пункты пропуска и состояние их загруженности на выездах из Украины. Обновление происходит каждые три часа. Нажимая отметку пункта пропуска, можно узнать время его работы, количество легковых и грузовых автомобилей в очереди, а также скорость оформления легковых автомобилей за час. Доступны для украинцев и живые чаты мониторинга очередей на границе.

ЕС сейчас охотно помогает украинцам, которые вынуждены были покинуть свой дом. На сайте Европейской комиссии можно ознакомиться с ключевой информацией о правах пересечения границы со странами ЕС, временной и международной защиты, а также о передвижении между странами-членами ЕС. Организация даже создала специальную памятку с основной информацией для людей, которые спасаются от вторжения россии в Украину.

Пересечение границы

Ранее для пересечения границы на авто требовали следующий список документов:

— техпаспорт,

— водительское удостоверение,

— обязательный полис Зеленая Карта.

От 28 февраля 2022 года Национальный банк Украины, как главный регуляторный орган страхового рынка, Министерство иностранных дел Украины и Министерства государственных органов Польши, Словакии, Молдовы и Венгрии договорились, что граждане Украины, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не требуют полисов страхования Зеленая карта. Детали решения. В то же время, необходимо иметь все остальные документы на авто — техпаспорт и права.

Подробнее об условиях пересечения границы с отдельными странами:

Польша: Страховые компании ERGO, PZU и Warta бесплатно предоставляют полисы внутреннего страхования гражданской ответственности украинским автовладельцам сроком на 30 дней. Агенты этих компаний можно найти на пограничных пунктах с польской стороны границы.

Германия: Немецкие страховщики возмещают ущерб, причиненный украинскими автомобилистами в результате ДТП, до 31 мая этого года.

Чехия: Чешское страховое бюро обеспечивает бесплатное страховое возмещение ущерба, причиненного незастрахованным украинским транспортным средством, в течение 2 месяцев после пересечения украинской границы. Для украинских автомобилистов также создана специальная горячая линия +420 251 032 834, операторы которой владеют украинским языком. Посредством горячей линии украинцы могут организовать эвакуатор в случае аварии. Опция два месяца также будет доступна бесплатно.

Венгрия: На границе С Венгрией украинцы могут оформить пограничное страхование на 30 дней по заниженной стоимости 3 евро (обычная стоимость примерно 240 евро). Приграничное страхование действует на территории стран ЕС и Швейцарии.

Дания: Предоставляет бесплатное пограничное страхование сроком на 30 дней.

Эстония: Предоставляет полисы пограничного страхования для украинцев сроком на 3 месяца. Страна заявляет, что такое решение временно и в любой момент Эстония может принять решение о прекращении предоставления пограничного страхования бесплатно.

Молдавия: Дает 24 часа на покупку полиса страхования после пересечения границы этой страны.

Заметим, что наличие полиса гражданского страхования автомобиля обязательно в других Европейских странах. Заменой Зеленой карты может стать европейская автогражданка, цены которой значительно менее выгодны, чем в Украине. Например, стоимость полиса автогражданки в Польше на 1 год составляет 400 евро в год, и 40 евро в месяц, в Германии — от 900 евро в год и от 150 евро в месяц. При этом стоимость Зеленой карты в Украине на год — 6899 грн., в эквиваленте это — 210 евро, в месяц — 627 грн., что составляет 19 евро. К примеру, по сравнению с Германией цена на годовые полисы выше на 77%, месячные — на 87%, чем в Украине.

Наличие полиса прежде всего позволяет возмещать нанесенный ущерб пострадавшим в ДТП, которое произошло по вине украинского водителя за средства страховой, а не за собственные средства и освобождает от потенциальных штрафов за отсутствие полиса в тех странах, в которых не действуют спецусловия для украинцев.

Оформление Зеленой карты сейчас происходит онлайн. Сейчас на полисы на 15 и 30 суток действуют оговоренные скидки в 50%, которые поддержали страховщики — полные члены МТСБУ (те компании, которые имеют право заключать договоры международного страхования «Зеленая карта»). Сервис Finance.ua во время войны помог уехать за границей уже 2071 украинцам и остается комфортным способом покупки полиса.

Сейчас мы наблюдаем тенденцию к увеличению количества обращений от людей, находящихся за границей, у которых либо закончился срок действия полиса приобретенного на границе или заканчивается полис, который был оформлен бесплатно. Обновить полис в таких случаях выгоднее именно в Украине приобретая Зеленую карту.

Основные правила дорожного движения и безопасности в Европе

Если вы уже определились со страной и рассматриваете вариант пересечения границы на собственном авто, обратите внимание на правила дорожного движения в некоторых из них.

Среди основных отличий дорожных правил ЕС и Украины:

— ремни безопасности должны быть пристегнуты во всех транспортных средствах, включая туристические автобусы и микроавтобусы по всем странам ЕС;

— дети должны иметь соответствующие детские кресла в автомобилях/грузовиках и, по возможности, в других транспортных средствах;

— использование мобильного телефона без гарнитуры за рулем запрещено в большинстве стран ЕС;

— максимально разрешенный уровень алкоголя в крови разный: в некоторых странах при управлении автомобилем он должен быть нулевым;

— для разных типов дорог и транспортных средств применяются разные ограничения скорости;

— как в автомобилях, так и для велосипедистов необходимы разные средства безопасности;

— в некоторых странах использование дневных ходовых огней и/или зимних шин является обязательным;

— важно запомнить, что на Кипре, в Ирландии и Мальте движение автомобилей осуществляется по левой стороне дороги.

Европейский Союз принимает меры по улучшению безопасности дорожного движения, включая прекращение нарушений дорожного движения, совершенных в другой стране ЕС. Это означает, что если вы совершили правонарушения, находясь в другой стране, вы можете получить штраф по почте на дому.

Программы для водителей

Следует отметить, что страны Шенгенской зоны это объединение более 40 стран, в каждой из которых правила могут отличаться. Для того, чтобы получать важную информацию о безопасности дорожного движения для всех стран ЕС, где бы вы ни были, следует загрузить программу Going Abroad, которая станет надежным помощником на дороге.

Подытоживая, убежден, что эвакуация на авто в страны Европы несет за собой ряд нюансов, однако все еще остается комфортным способом пересечения границы в этот сложный для Украины период. И я искренне надеюсь, что этот материал поможет вам в пути. А купить необходимые страховые полисы вы всегда можете на Finance.ua.

Берегите себя!

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