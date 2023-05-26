Как украинцам выехать из Польши в Украину и вернуться обратно: все, что нужно знать 26 мая, 18:25 Можно ли выехать из Польши в Украину и вернуться обратно (Фото:БогданХмель/депозитфото)

Узнайте, на что следует обратить внимание, планируя многодневную поездку из Польши в Украину и возвращение обратно. Мы расскажем о новых правилах выезда из Польши в Украину и возможных проблемах, связанных с возвращением.

Согласно сообщению пограничной службы Польши — Straz Graniczna, с 24 февраля 2022 года в Польшу выехало более 4,963 миллиона граждан Украины. Эти данные свидетельствуют о том, что многие украинцы выбрали эту страну в качестве временной защиты, однако большинство все-таки планирует вернуться на родину — кто-то планирует находиться в Польше до победы, а кто-то временно выезжает обратно в Украину, чтобы решить различные дела.

Видео дня

Поскольку пребывание за границей может иметь влияние на статус временной защиты, важно знать, сколько времени можно находиться в Украине с Diia.pl, не теряя этот статус.

Выезд из Польши в Украину без заграничного паспорта

Для тех, кто имеет украинский загранпаспорт и возвращается на родину из Польши, обычно не возникает проблем при пересечении границы. Однако многие граждане Украины, которые бежали от российской агрессии в Польшу, пересекли украинско-польскую границу с помощью других документов. Итак, если вы оказались в такой ситуации, как правильно пересечь украинскую границу?

Заместитель начальника отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Виктор Сампир, сообщил, что на сегодняшний день законодательство не регулирует этот вопрос. В таком случае, паспорт в мобильном приложении Дія может быть вспомогательным элементом, который облегчит пересечение границы. Если вы потеряли загранпаспорт за границей, то паспорт в Дії может способствовать установлению личности и подтвердить ваше гражданство Украины. Однако, если вы потеряли украинский паспорт за границей или его срок действия истек, вам нужен другой документ, который дает право на въезд в Украину — удостоверение личности на возвращение в Украину, которое будут выдавать украинские посольства и консульства.

Как вернуться из Украины в Польшу

Граждане Украины, которые пересекли украинско-польскую границу после 24 февраля 2022 года и сейчас находятся в Польше, имеют право в любой момент вернуться в Украину согласно действующему Спецзакону. Однако повторный въезд в Польшу зависит от наличия соответствующих документов:

если гражданин Украины имеет действительный загранпаспорт, получил легализацию в Польше ( PESEL UKR) и имеет электронный документ Diia.pl ( электронный вид на жительство), он может свободно передвигаться через границу и повторно въезжать на основании этих документов до окончания срока действия Спецзакона ( до 24 августа 2023 года). если лицо не имеет Diia.pl, но имеет биометрический загранпаспорт Украины, оно также может повторно пересечь границу, однако существует условие: гражданин Украины, пересекающий границу, не должен был ранее использовать визу или безвизовый период пребывания в Шенгенской зоне в течение 90 дней из последних 180. те граждане, которые не имеют возможности оформить электронный документ Diia.pl, но имеют, например, обычный паспорт, теоретически имеют право свободно пересекать границу согласно Спецзакону, но на практике могут получить отказ во въезде.



На сколько дней украинцам можно выезжать из Польши и возвращаться

При выезде из Польши в Украину важно помнить об ограничениях, установленных Спецзаконом для граждан Украины, которые находятся на территории Республики Польша в течение 18 месяцев с момента начала войны. Этот закон предусматривает определенные временные ограничения для выезда украинцев на родину, с целью сохранения их временного статуса защиты.

Согласно правилам, гражданин может свободно передвигаться без потери статуса временной защиты лишь в случае, если пребывание в Украине не превышает 30 дней. Важно заметить, что это ограничение касается только одноразового долгосрочного выезда. Дни, проведенные в Украине во время нескольких поездок, не суммируются.

Таким образом, если гражданин Украины планирует выехать с территории Республики Польша на срок более 1 месяца, это лишает его права на получение каких-либо привилегий, предусмотренных Спецзаконом.