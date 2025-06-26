Страна-агрессор Россия наращивает атаки на Украину, нанося удары по гражданским объектам. В результате ударов РФ по Днепропетровской области 24 июня погибли 22 человека и пострадали более 300, был поврежден поезд Одесса — Запорожье и многочисленные здания в Днепре. 23 июня российская ракета попала в пятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, убив девять человек. За несколько дней до этого, 17 июня, в результате прямого попадания российской ракеты в девятиэтажный дом в Соломенском районе столицы погибли 23 человека, всего в Киеве — 28 человек.

24 июня во время выступления в парламенте Нидерландов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за июнь 2025 года Россия выпустила по Украине 2736 шахедов. Президент также говорил, что Россия в течение месяцев постоянно увеличивает количество средств поражения в своих атаках.

Последние месяцы РФ наносит массированные комбинированные атаки, чтобы вызвать как можно больше разрушений — оккупанты используют одновременно ударные дроны и имитаторы, чередуя их со сложными для перехвата ракетами, запущенными с самолетов и кораблей, писала газета The Wall Street Journal.

На фоне террористических российских ударов NV публикует инфографику о том, что делать, если вы оказались под завалами, на основе данных ГСЧС.

Инфографика: NV

Не паникуйте. Ждите помощи — спасателям нужно время, чтобы добраться до вас и освободить. Оцените свое состояние и обстановку: Чем вас прижало? Что вы видите перед собой? Есть ли рядом кто-то? Свободны ли ваши конечности? Осторожно попробуйте высвободиться. Важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится. Не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя. Если конечность прижало — массируйте участок тела выше, чтобы поддержать циркуляцию крови. Старайтесь избежать переохлаждения. По возможности подложите что-то под себя, оденьтесь теплее, закутайтесь в одеяло. Подавайте сигналы спасателям — кричите в минуту тишины, свистите, светите фонариком, махайте ( если вас могут заметить), стучите по батареям или трубам. Не используйте спички или зажигалки — это может привести к взрыву. Спасатели периодически устраивают минуту тишины. В это время следует как можно громче подавать сигналы, чтобы вас услышали и заметили. Если удалось выбраться — осмотрите себя. При необходимости окажите себе и другим первую помощь. Если вы услышали человека под завалами — ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно разобрать завал. Позовите спасателей ГСЧС на помощь.

Ранее Всеволод Дорофеев, инструктор по такмеду и домедицинской помощи медбатальона Госпитальеры, рассказал в интервью NV, что во время российских воздушных атак украинцам следует держать при себе экстренный набор, который может помочь в случае разрушения здания.