Как выбрать семейного врача и подписать с ним договор – пошаговая инструкция

В рамках масштабной медреформы каждый украинец должен выбрать семейного врача для себя и педиатра для своего ребенка, зарегистрироваться и заполнить специальный документ – декларацию. Тем, кто сделает это, с 1 июля обещают целый набор бесплатных услуг в госучреждениях. НВ публикует краткую инструкцию для тех, кто еще не выбрал своего врача.

Первый шаг – это, собственно, выбор медика, которому вы доверите свое здоровье. Нововведение заключается в том, что вам больше не нужно привязываться к участковому – вы можете выбрать любого врача в любой поликлинике независимо от того, где зарегистрированы. Это позволит вам наблюдаться у того, кому вы действительно доверяете.

Проверьте, есть ли поликлиника, в которой работает выбранный вами врач, в электронной системе. Это можно сделать здесь. На дверях медучреждения должна висеть синяя треугольная наклейка с надписью: “Тут можно выбрать своего врача”. Если учреждение есть в базе, а наклейки нет, или наоборот, сообщите об этом на государственную горячую линию по короткому номеру 1545.

Помните, что врач может отказать вам только в двух случаях: если у него уже слишком много пациентов и если учреждение пока не подключено к единой электронной системе. Если отказом послужила какая-то другая причина, можете считать это нарушением.

Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и свидетельство о рождении для детей, которым еще нет 14-ти лет. Не забудьте захватить и мобильный телефон.

Со всем этим вы приходите в регистратуру выбранной поликлиники, просите зарегистрироваться и подписать декларацию. Узнайте, кто является уполномоченным по этому делу лицом – это может быть медсестра, врач, работник регистратуры. Вас должны пригласить в кабинет регистратора или врача – запись происходит в индивидуальном порядке, ведь врач обязан гарантировать вам сохранение медицинской тайны, а также не должен разглашать ваши персональные данные при посторонних.

Регистрация одним членом семьи всех остальных не предусмотрена, сообщили НВ в Проектном офисе E-Health. Это значит, что один член семьи не может зарегистрировать всех своих родственников без их физического присутствия. Исключение – малолетние дети и недееспособые лица. Их могут регистрировать ответственные лица.

Уполномоченное лицо от медучреждения регистрирует вас в электронной системе. В качестве подтверждения вам на мобильный телефон придет смс с кодом, который нужно сообщить тому, кто вас регистрирует.

После регистрации в системе вам распечатают документ – декларацию, где уже будут ваши данные. Внимательно перечитайте их и проверьте, все ли правильно. Если заметили ошибку – попросите сотрудника поликлиники ее исправить и напечатать декларацию заново. Если сотрудники поликлиники попросят принести копии паспорта и кода, знайте, что вы не обязаны делать их самостоятельно. Согласно установленному порядку, копии ваших документов должны сделать на месте – в учреждении должен быть принтер.

Готовый документ должны выдать вам на подпись в двух экземплярах – вы подписываете оба, один оставляете себе, а второй отдаете сотрудникам поликлиники. Они заверяют декларацию электронной подписью, тем самым подтверждая, что вы уже есть в базе.

Согласно законодательству, заключение договора с семейным врачом позволит вам уже с 1 июля бесплатно пользоваться целым спектром услуг: прививаться вовремя, по специальному календарю, диагностикой и лечением самых распространенных заболеваний, отравлений и патологических состояний, наблюдением за здоровыми детьми, ведением беременности с возможностью перенаправить пациентку к акушеру-гинекологу по необходимости, консультационной помощью по ряду вопросов и многим другим.

Кроме того, теперь ваш семейный врач сможет принимать решения о том, стоит ли выезжать на дом, или же вопрос можно решить другими способами. Например, пригласить пациента в амбулаторию или дать консультацию в телефонном режиме.

Внедрение такой системы в совокупности с электронной очередью должно решить самые распространенные проблемы современной государственной медицины в Украине: коррупцию и бюрократию. Каждый пользователь системы будет знать своего врача и избавится от необходимости менять специалиста после переезда, например, в другой район города.

Электронная запись должна избавить пациентов от длительного ожидания в очереди, а новая единая база медучреждений – от коррупции. Теперь финансирование будет распределяться по-другому: раньше государство выделяло средства конкретно на каждое медучреждение, теперь, согласно новому законодательству, финансироваться будет каждый пациент отдельно. То есть, чем больше пациентов показывает база в поликлинике, тем больше денег на нее выделят.

Если в процессе регистрации вы столкнулись с нарушениями со стороны сотрудников поликлиники, можете пожаловаться на их действия в Минздрав, например, через форму обратной связи, в местный департамент здравоохранения или хотя бы главному врачу.