Два крыла контранступления. Как ВСУ выйдут на подступы к Крыму — мнение генерала Ходжеса 16 ноября, 15:33 Украинские военные фотографируются с президентом Украины Владимиром Зеленским в Херсоне, 14 ноября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ спрогнозировал, как Вооруженные силы Украины выйдут на подступы к Крыму.



«Если мы вспомним контрнаступательную операцию в сентябре, то она имела два крыла — одно двигалось в направлении Херсона, второе двигается через Харьков и Изюм в сторону Мариуполя. В результате оба они должны воссоединиться на подступах к Крыму. Это важный шаг перед началом его деоккупации», — сказал Ходжес НВ.

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Он добавил, что рассчитывает, что в январе украинские силы достигнут позиций, с которых возможен старт миссии по деоккупации Крыма, и эта операция может начаться.

По словам американского генерала, украинское командование может разместить в освобожденном Херсоне HIMARS и другие установки ближнего огня, чтобы пробивать себе путь на левый берег — «тем более, там степь»

«Но главное — активно уничтожать систему снабжения группировки на левом берегу, таким образом, чтобы вплотную подойти к крымскому полуострову», — добавил Ходжес.

14 ноября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал оккупантами покинуть всю территорию Украины, в том числе Крым, так как это "природный котел".

По мнению члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, прежде чем перейти к дальнейшей деоккупации Херсонской области и Крыма, Украина должна освободить Мелитополь.

