«Девиз Сталина не соответствует действительности». Как ВСУ удалось в течение ноября уничтожить рекордное количество оккупантов — Жданов 2 декабря, 16:31 Сожженная техника оккупантов вблизи Лимана. Начало октября 2022 года (Фото:t.me/ButusovPlus)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ прокомментировал рекордное количество уничтоженных оккупантов — 16970 рашистских солдат погибли в ноябре на войне с Украиной.

«Это связано с понижением качества военнослужащих и увеличением их количества. Фактически девиз Сталина "количество переходит в качество" не соответствует действительности, что мы и наблюдаем. Увеличилось количество, но уменьшилось качество, поэтому и количество потерь стало гораздо больше», — отметил Жданов.

Видео дня

Также эксперт добавил, что общее количество российских войск в Украине уменьшается, несмотря «частичную мобилизацию».

«На сегодняшний день все самое боеспособное стягивается на донецкое направление. А в запорожском направлении, я так понимаю, качество, несмотря на увеличение количества войск, падает очень сильно», — рассказал Жданов о ситуации на фронтах войны.